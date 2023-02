Wolff - Mercedes doit rester "humble" dans sa quête de succès

Thibaud Comparot

Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, a souligné l'importance de rester humble avant la nouvelle saison de Formule 1.

Les Flèches d'argent n'ont pas impressionné la saison dernière, tombant à la troisième place du classement des constructeurs après avoir remporté le titre huit saisons de suite.

La W13 s'est heurtée à un certain nombre de problèmes, dont le marsouinage et la traînée et n'a remporté qu'une seule victoire, lors de l'avant-dernière manche du championnat au Brésil. Cette victoire a été obtenue après l'introduction d'une mise à niveau en fin de saison.

La W14 a été présentée la semaine dernière avec l'espoir que les améliorations apportées porteront leurs fruits.

"L'ensemble de notre équipe a travaillé d'arrache-pied l'année dernière", a déclaré Wolff.

"Lorsque nous avons réalisé que la voiture n'était pas là où nous voulions qu'elle soit, nous avons mobilisé toutes les réserves que nous avions. Cela n'a jamais cessé tout au long de la saison."

"Nous nous préparons maintenant à commencer la prochaine saison. Je vois tellement d'efforts, de motivation et d'énergie dans l'organisation pour lancer une voiture qui sera finalement assez compétitive pour se battre tout en haut de la grille."

Mercedes reste "réaliste"

L'utilisation du mot "éventuellement" a laissé entendre que Mercedes serait hors du rythme lors des premiers GP de la nouvelle saison.

Interrogé sur le fait que ce serait le cas lorsqu'il a parlé aux médias, y compris GPFans, après le lancement, Wolff a répondu : "J'ai réfléchi à ce mot pendant 15 minutes lorsque nous avons parlé du communiqué de presse."

"Parce que, d'un côté, vous voulez dire que nous serons compétitifs. De l'autre côté, vous devez rester humble et réaliste, donc vous devez dire : J'espère que nous serons compétitifs."