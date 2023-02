Wolff et Hamilton ont débuté les négociations de contrat

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Février 2023 19:16

Le septuple champion du monde entend prolonger son aventure en Formule 1.

Alors que de premières discussions ont déjà eu lieu, le directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, est persuadé que la suite se déroulera de manière aisée après que le duo a déjà connu d'autres négociations dans le passé.

Lewis Hamilton voit son contrat actuel expirer fin 2023 mais le Britanique, âgé de 38 ans, n'a pas l'intention de raccrocher le casque et souhaite encore faire augmenter son riche palmarès en compagnie de la marque à l'étoile.

Ensemble, ils ont déjà décroché six titres pilotes et huit sacres des constructeurs depuis le début de leur association il y a dix ans déjà.

Malgré une saison 2022 vierge de tout succès, Hamilton reste on ne peut plus motivé et Wolff évoque "l'accélaration des discussions, sans heurts, d'ici au premier Grand Prix de la saison."

"Nos discussions se sont toujours bien déroulées, nous l'avons déjà fait trois fois. Les contrats sont bien négociés, pour lui comme pour nous [Mercedes]."

"Il arrive que nous changions une phrase, un mot ou un nombre ici et là... Bien sûr, Lewis ne voudrait pas que j'oublie un zéro ! (rires)."

"Tout se passera très bien. Nous n'abordons pas ce contrat de façon particulière, nous ne nous demandons pas s'il s'agit du dernier."

"Oui, un huitième titre serait merveilleux et il le mérité amplement. Mais même s'il le décroche cette année, je suis certain qu'il voudra encore rouler en 2024 !"

"Si Lewis veut poursuivre, c'est parce qu'il veut faire ce qu'il aime et ce qu'il fait de mieux, à savoir piloter. Si nous lui fournissons une bonne voiture, rien ne se dressera entre lui et un huitième titre, croyez-moi."