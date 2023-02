Alpine révèle "l'objectif minimum" dans son combat face à McLaren

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Février 2023 18:00

Alpine a terminé à une impressionnante quatrième place du championnat des constructeurs de Formule 1 en 2022 et vise plus de succès à l'aube de cette nouvelle saison.

L'équipe française a battu McLaren de 14 points au classement, devançant ses rivaux après une campagne 2021 plutôt décevante.

Avec Pierre Gasly désormais aux côtés d'Esteban Ocon, l'excitation est bien présente dans le garage Alpine, qui veut faire mieux encore cette année.

"De toute évidence, notre trajectoire est montante et il est important maintenant que nous poursuivions cette tendance", a déclaré le PDG d'Alpine, Laurent Rossi.

"Finir à nouveau quatrième est l'objectif minimum mais cette fois nous devons le faire de façon plus assurée, je veux dire avec plus d'arrivées, moins d'abandons et plus de points."

Alpine veut donner tort à Piastri : "Il a fait le mauvais choix"Lire plus

"Ce que je veux vraiment voir en 2023, c'est la poursuite des progrès de l'équipe. Nous avons terminé la saison dernière en beauté en terminant à une quatrième place méritée au championnat des constructeurs, une amélioration par rapport à la cinquième place que nous avions obtenue la saison précédente."

"Nous atteignons nos objectifs de développement sur notre plan de 100 courses, et nous comprenons mieux la nouvelle réglementation à l'aube de cette année."

Améliorer la fiabilité

La fiabilité a vu Fernando Alonso abandonner à de nombreuses reprises l'année dernière. Après avoir investi massivement dans le nouveau personnel de l'équipe et le programme de développement, le directeur de l'équipe, Otmar Szafnauer, espère à présent compter sur une voiture solide.

"Nous avons travaillé dur sur le développement de l'A523, en combinant tous nos apprentissages de la saison dernière avec des innovations afin de proposer ce que nous pensons être un package passionnant", a déclaré Szafnauer.

"Cette année, nous avons une voiture plus compétitive et les équipes des deux usines de Viry et d'Enstone ont bien travaillé pour améliorer la fiabilité globale, ce qui nous a parfois laissé tomber la saison dernière."

"Nous continuons à développer nos effectifs et je vois ici un véritable esprit d'équipe et un haut niveau de motivation de chacun pour faire avancer cette équipe."