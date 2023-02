Lewis Hamilton donne des nouvelles du film sur la F1 avec Brad Pitt

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Février 2023 15:44

Lewis Hamilton a donné des nouvelles du film sur la F1 qu'il aidera à produire et qui mettra en vedette l'icône hollywoodienne Brad Pitt.

Le pilote Mercedes, qui a également créé la société de production cinématographique et télévisuelle Dawn Apollo, participe à la création du film mettant en vedette Pitt dans le rôle principal, avec le réalisateur de Top Gun : Maverick Joseph Kosinski également sur le projet.

Apple a annoncé le film avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan de la saison dernière, avec pour point de départ un vétéran de la F1 de retour, joué par Pitt.

Hamilton, qui a également demandé conseil au producteur hollywoodien Jerry Bruckheimer, a expliqué : "Nous passons actuellement par un processus de sélection du personnage qui sera aux côtés de Brad, ce qui est excitant."

"En gros, nous avons fait passer des auditions. Je me suis assis en compagnie de Jerry, Joe et Brad, nous les avons observés et avons en quelque sorte donné nos idées et nos avis."

Hamilton se concentre sur la diversité

"Je veux réaliser ce film en y incluant mes principes en termes de diversité et de représentation. Je veux qu'il soit à l'image de ce que devrait être la Formule 1 à l'avenir. Ou de ce qu'elle devrait en fait déjà être... Mais ça le sera dans le futur."

"Je veux voir des femmes mécaniciennes. Nous aimerions voir une pilote. Nous n'en sommes pas encore là. Mais pourquoi pas ?"

Ce record qu'Hamilton va égaler d'office en 2023Lire plus

"Pour l'instant, nous travaillons encore sur le script. Nous en avons traversé pas mal d'itérations différentes. Nous attendons toujours une nouvelle réécriture, c'est un long processus. Mais je me suis occupé de cela autour de Noël."

"C'est très excitant. J'ai hâte d'arriver à la fin du script. Je parlais à Brad hier soir des personnages que nous avons à venir."