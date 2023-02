Essais hivernaux 2023: dates, horaires et comment regarder en direct

Thibaud Comparot

Dimanche 19 Février 2023 14:21

Les essais hivernaux sont enfin là et le compte à rebours avant le coup d'envoi de la saison 2023 est lancé. L'excitation monte !

Dans quelques jours, il ne sera définitivement plus question de se cacher : toutes les équipes enchaineront les tours lors des essais d'avant-saison organisés à Bahreïn.

Pour la première fois de l'année, les feuilles de temps remplaceront enfin les spéculations.

Voici tout ce que vous devez savoir à propos de ces essais hivernaux 2023.

Quand ont lieu les essais ?

Trois jours d'essais sont programmés avec deux sessions de quatre heures par jour.

Jeudi 23 février : 8h-12h + 13h30-17h30

Vendredi 24 février : 8h-12h + 13h30-17h30

Samedi 25 février : 8h-12h + 13h30-17h30

Comment regarder en direct ?

Royaume-Uni : Sky Sports États-Unis : ESPN Italie : Sky Sport F1 Allemagne : Sky Sport F1 France : Canal+, Canal+ Sport Espagne : DAZN F1 Pays-Bas : Viaplay Xtra Brésil : TV Bandeirantes, BandSports Australie : Fox Sports Canada : RDS, TSN

Les essais ont également été diffusés dans les territoires desservis par F1TV Pro en 2022, mais nous attendons la confirmation officielle d'une diffusion en 2023.

Où ont lieu les essais ?

Les essais hivernaux 2023 ont à nouveau lieu sur le Circuit international de Bahreïn à Sakhir, qui accueillera également le tout premier week-end de Grand Prix de la saison 2023 du 3 au 5 mars prochains.

La piste de 5,214 km a été inaugurée en 2004 et présente un mix de longues lignes droites et de virages serrés.

Les deux derniers jours des tests 2023 [vendredi 24 février et samedi 25 février] sont ouverts aux fans et les billets sont disponibles sur le site officiel du Grand Prix de Bahreïn.

Comment fonctionnent les essais ?

Les pilotes auront droit à un maximum d'un jour et demi chacun dans la voiture.

Vous verrez beaucoup de râteaux aérodynamiques - comme de petits échafaudages - attachés aux voitures afin d'y réaliser des tests aéro.

Voici les pilotes de réserve pour la saison 2023Lire plus

Ces appareils mesurent le débit d'air afin que les équipes puissent corréler les données sur la piste avec les données des tests en soufflerie et CFD.

Les essais permettront également aux pilotes et aux ingénieurs de se replonger dans le rythme d'un week-end de course, en passant par d'innombrables procédures spécifiques aux qualifications et à la course.

C'est particulièrement important pour les pilotes qui changent d'équipe et de voiture ou pour les nouveaux venus en Formule 1.

Qui participe ?

Les dix équipes engagées en Formule 1 en 2023 feront rouler leurs pilotes titulaires.

Red Bull : Max Verstappen (#1) et Sergio Pérez (#11)

Ferrari : Charles Leclerc (#16) et Carlos Sainz (#55)

Mercedes : Lewis Hamilton (#44) et George Russell (#63)

Alpine : Esteban Ocon (#31) et Pierre Gasly (#10)

McLaren : Lando Norris (#4) et Oscar Piastri (#81)

Aston Martin : Fernando Alonso (#14) et Lance Stroll (#18)

AlphaTauri : Yuki Tsunoda (#22) et Nyck de Vries (#21)

Alfa Romeo : Valtteri Bottas (#77) et Zhou Guanyu (#24)

Haas : Kevin Magnussen (#20) et Nico Hülkenberg (#27)

Williams: Alex Albon (#23) et Logan Sargeant (#2)