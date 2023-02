Mercedes s'inquiète des essais hivernaux : "On ne peut pas mesurer la fiabilité"

Thibaud Comparot

Mercedes a levé le voile mercredi dernier sur la W14, voiture avec laquelle Lewis Hamilton et George Russell vont tenter de décrocher les titres mondiaux cette année.

Mais Mike Elliott, le directeur technique de l'équipe allemande, n'aborde pas les essais hivernaux de Bahreïn sans inquiétude. Il estime que trois jours de tests ne suffisent pas pour mettre à l'épreuve la fiabilité des machines.

L'équipe dirigée par Toto Wolff a connu l'année dernière sa pire saison depuis 2013. Ils n'ont pas réussi à défendre le titre des constructeurs et seul Russell est parvenu à décrocher une victoire en Grand Prix. En raison de problèmes avec la W13 début 2022, Mercedes fut constamment en retard sur ses adversaires.

L'équipe aborde la saison 2023 avec la toute nouvelle W14 et beaucoup de confiance, mais Elliott craint que trop peu de kilomètres ne puissent être parcourus lors des essais hivernaux.

Des voitures "trop fiables"

"L'année dernière, nous n'avons pas vraiment réussi à résoudre les problèmes d'équilibre de la voiture", a expliqué Elliott. "Tout le travail que vous feriez normalement au début de la saison n'a pas eu lieu à ce moment-là, à cause des problèmes que nous essayions de résoudre."

"Comme nous n'avons que trois jours d'essais cette année, cela a deux conséquences majeures. La première est la fiabilité. Si la fiabilité n'est pas au rendez-vous lors des tests, alors nous aurons très peu de kilométrage d'apprentissage et nous ne pourrons pas non plus vraiment mesurer la fiabilité absolue de la voiture car on ne peut pas rouler beaucoup en trois jours."

"Ces voitures sont maintenant si fiables que vous devez parcourir plus de kilomètres que vous ne le pouvez en réalité en trois jours pour vraiment voir certains problèmes."

Simulateur

"La deuxième conséquence majeure est que nous utilisons notre temps limité aussi efficacement que possible", a poursuivi le Britannique de 48 ans.

"Nous devons apprendre autant que possible, trouver comment tirer le meilleur parti de la performance de la voiture et utiliser ce que nous apprenons pour le prochain développement."

"Au fur et à mesure que nous développons la voiture au cours de l'hiver, nous testons autant que possible sur le simulateur. Nous faisons tout pour que la voiture soit fiable et que les performances que nous attendons soient mesurées au plus près."

"Lorsque nous arrivons aux essais hivernaux, nous voulons être aussi préparés que possible, mais rien ne remplace la piste. Bien que nous sommes mieux préparés cette année que jamais auparavant, il sera encore difficile de réalister tout le travail que nous avons à abattre en trois jours."