Photos : Les équipes de F1 arrivent à Bahreïn pour les essais d'avant-saison

La nouvelle saison de Formule 1 démarrera à Bahreïn dans deux semaines. Mais avant le coup d'envoi du spectacle, les équipes auront trois jours d'essais et la première cargaison est déjà arrivée à destination.

De jeudi à samedi, les équipes testeront leurs nouvelles montures. Chaque jour, le drapeau vert sera brandi entre 8h et 12h puis entre 13h30 et 17h30.

Chaque pilote titulaire disposera ainsi d'un jour et demi pour faire connaissance avec son bolide 2023.

Il s'agit des seuls essais hivernaux cette année, contrairement à 2022 qui avait eu droit à deux sessions - dont une à Barcelone - en raison de l'introduction du nouveau règlement technique.

Sur le circuit international de Bahreïn, il s'agira de régler les éventuels problèmes de fiabilité rencontrés et de déterminer les premières fenêtres de réglages des voitures.

Comme on peut le voir ici, une partie de la cargaison des équipes est déjà arrivée sur place.

