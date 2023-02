Ce record qu'Hamilton va égaler d'office en 2023

Thibaud Comparot

Le septuple champion du monde va à nouveau inscrire son nom dans le livre des records de la Formule 1.

En 2023 et sans rien faire d'autre que piloter en Grand Prix, Lewis Hamilton va égaler un nouveau record de la discipline.

En effet, Lewis Hamilton sera pilote Mercedes pour la onzième année consécutive (2013-2023), ce qui constituera un record de longétivité pour l'association pilote-écurie.

On dit souvent que conserver son baquet durant plusieurs saisons dans une équipe du top constitue un immense exploit. Certains font évidemment figure d'exception, à l'instar d'Hamilton.

Le Britannique rejoindra cette saison Michael Schumacher au palmarès, lui qui avait également passé onze années chez Ferrari entre 1996 et 2006, avant sa première retraite.

Durant cette période, l'Allemand avait remporté 5 titres mondiaux, 72 Grands Prix et signé 58 pole positions, en plus d'être monté 116 fois sur le podium.

Avec une saison de moins, Hamilton a déjà fait mieux : 6 titres, 82 victoires, 77 pole positions et 142 podiums.

Et derrière eux ?

Derrière ce duo magique, c'est un double champion du monde qui possède le record de longévité au sein de la même équipe : Mika Häkkinen, passé chez McLaren entre 1993 et 2001 (9 saisons).

Mais le Finlandais a été rejoint par son ancien équipier David Coutthard, lui aussi présent chez McLaren durant 9 saisons, entre 1996 et 2004.

Et ce n'est pas tout ! En vérité, ils sont nombreux à avoir disputé 9 saisons au sein de la même équipe...

Jim Clark fut le premier, lui qui était resté chez Lotus entre 1960 et 1968, soit durant l'intégralité de sa carrière en Formule 1.

Enfin, Jacques Laffite et Mark Webber ont également disputé 9 saisons avec la même écurie, mais en deux fois : 1976-1982 et 1985-1986 pour le Français chez Ligier ; 2003-2004 et 2007-2013 chez Jaguar puis Red Bull pour l'Australien.