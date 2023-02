Gasly fier de sa décision : Je me sens "beaucoup mieux" chez Alpine

Thibaud Comparot

Samedi 18 Février 2023 19:13

Après des années passées chez Toro Rosso, Red Bull et AlphaTauri, Pierre Gasly a profité de l'opportunité de travailler avec un constructeur en rejoignant Alpine cet hiver.

Le Français estime déjà se sentir "beaucoup mieux" après quelques semaines passées à Enstone.

"Oui, c'est beaucoup mieux, je ne vais pas mentir", a déclaré Gasly. "Le sentiment est bien meilleur à présent. Je suis enthousiaste, je suis très impliqué, je me sens très compétitif et j'espère vraiment que nous serons en mesure de combler l'écart avec les trois grandes équipes au cours de cette année."

Gasly remplace Fernando Alonso dans l'équipe française, ce qui ne semble pas lui mettre de pression.

"Non, je ne regarde pas Fernando. Il a une carrière incroyable mais je ne regarde que moi, je me concentre sur ma propre carrière. Mon but est toujours de devenir champion du monde."

"Je veux maintenant amener Alpine au sommet et je ne me concentre sur rien d'autre. L'équipe a certainement beaucoup appris avec Fernando, et elle gardera ce qu'elle a appris de lui pour l'avenir."

"C'est maintenant à nous de poursuivre cette évolution et de maintenir la courbe de progression en place ces dernières années afin de réduire l'écart avec le sommet."

Gasly a enfin évoqué le temps d'adaptation qu'il lui faudra au volant, lui qui disputera dans quinze jours sa première course avec Alpine.

"Je veux être à 110% dès le premier jour mais en vérité, vous ne savez jamais combien de temps cela prendra. Une course, trois courses... C'est une question de déclic et il est parfois immédiat."

"Je me sens très à l'aise jusqu'à présent donc j'espère pouvoir donner mon plein potentiel dès la première course."