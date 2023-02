Button évoque Norris : "McLaren ne lui donnera pas de voiture gagnante"

Thibaud Comparot

Samedi 18 Février 2023 16:55

Sous contrat avec McLaren jusqu'à fin 2025, Lando Norris pourra-t-il un jour jouer la victoire et le titre ?

Jenson Button, champion du monde 2009 passé ensuite chez McLaren, en doute fortement. Le Britannique estime que son compatriote doit maintenant se trouver dans une voiture gagnante et comprend mal pourquoi il reste chez McLaren.

Button, lui, avait rejoint l'équipe de Woking après son titre, en 2010. Il avait pu y jouer la victoire durant ses trois premières saisons là-bas, lorsqu'il était l'équipier de Lewis Hamilton.

Mais après, lors de ses quatre dernières saisons et donc jusqu'en 2016, McLaren avait nettement reculé dans la hiérarchie. Par amour du sport, Button avait encore effectué une pige en remplacement d'Alonso à Moanco, en 2017, tandis que son ancien équipier disputait les 500 Miles d'Indianapolis.

"Le contrat de Lando me surprend" admet Button, 43 ans. "Dans ce sport, vous ne savez pas quelle équipe sera en tête [à l'avenir] et vous devez être dans une voiture gagnante. Le talent seul ne suffit pas pour concourir dans n'importe quelle voiture à l'avant."

"Vous pouvez aider mais vous devez être dans une voiture compétitive pour gagner des courses. McLaren ne lui donnera pas, même s'ils se débrouillent bien maintenant. À ce stade de sa carrière, il devrait être dans une voiture gagnante. Nous verrons ce qui se passera dans les années à venir."

"J'espère bien que des équipes comme McLaren, Alpine et Aston Martin soient plus proches des trois premiers et puissent même les défier", a poursuivi Button.

"Bien sûr, c'était l'idée derrière le plafond budgétaire et les règles concernant le temps que les équipes peuvent passer en soufflerie. Les meilleures équipes ont moins de temps pour cela, lorsqu'elles sont performantes. Espérons que nous en verrons les avantages en 2023 ou 2024."

"Cet effet se fera sentir encore plus fortement. Lando a une longue carrière devant lui, il est jeune et très rapide, et il a un nouveau coéquipier avec Piastri qui est également très talentueux. Cela renforcera la pression mise sur lui."