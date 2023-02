Ocon à propos de Gasly : "Nous ne serons jamais les meilleurs amis"

Thibaud Comparot

Samedi 18 Février 2023 15:44

Esteban Ocon accueille un nouveau coéquipier chez Alpine pour la saison à venir.

Son compatriote Pierre Gasly a quitté AlphaTauri pour l'écurie française. Cependant, les deux pilotes, amis durant l'enfance puis beaucoup moins quelques années plus tard, devront faire attention à leur relation. Ocon déclare qu'il ne deviendra jamais le meilleur ami de Gasly.

Quand Ocon a roulé chez Force India en 2017 et 2018, le Français avait déjà une rivalité notable avec son coéquipier de l'époque, Sergio Pérez. Le duo s'était accroché en Azerbaïdjan et à Spa-Francorchamps en 2017 et à nouveau au départ à Singapour en 2018. Aucun d'eux n'a eu l'intention d'assumer la responsabilité des incidents.

À partir de 2021, Ocon a parfois eu une relation tendue avec Fernando Alonso chez Alpine. Maintenant, il devra travailler avec Gasly.

Meilleurs amis ?

"Nous ne serons jamais les meilleurs amis", a expliqué Ocon à Crash.net. "Cependant, nous devons échanger, discuter, afin de trouver des solutions avec l'équipe et cela a toujours été ainsi dans le sport automobile."

"Le fait est que les pilotes travaillent ensemble et signalent tout problème ou comportement, et l'équipe arrive avec un certain nombre de solutions et c'est ce que nous devons essayer de réaliser pour pouvoir rivaliser devant."

Battre tout le monde

"Je suis un pilote de course, je cours pour battre tout le monde", a déclaré le pilote de 26 ans.

"C'est comme ça que j'ai couru toute ma vie et c'est comme ça que j'ai réussi dans le passé et remporté des titres. De la même manière, j'ai aussi battu Fernando [Alonso] à la fin."

"Je cours comme je veux courir. L'important reste de marquer des points et de travailler avec Pierre. Cependant, je veux me battre contre tout le monde et je crois que je peux me battre contre tout le monde."