Voici les pilotes de réserve pour la saison 2023

Thibaud Comparot

Samedi 18 Février 2023 13:04

La saison 2023 débutera dans quinze jours et, comme les années précédentes, toutes les équipes ont désigné un ou plusieurs pilotes de réserve. Le cas échéant, ce sont eux qui doivent pallier l'absence d'un titulaire.

Red Bull

Daniel Ricciardo ayant été recruté pour le simulateur et les opérations marketing, il n'est pas officiellement troisième pilote. Remplissent ce rôle trois jeunes pilotes : Liam Lawson, probablement le nom le plus célèbre, mais également Dennis Hauger et Zane Maloney. Lawson a déjà piloté en essais libres l'année dernière pour le compte d'AlphaTauri et de Red Bull. Il serat très probablement le premier choix de l'équipe en cas de besoin. Les trois pilotes sont issus du giron et seront également disponibles pour AlphaTauri si nécessaire.

La Scuderia a quant à elle opté pour un mélange d'expérience et de talent brut. Antonio Giovinazzi avait déjà ce rôle l'année dernière et rempile en 2023. Il est rejoint par Robert Shwartzman en tant que remplaçant potentiel de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Giovinazzi a déjà l'expérience de la Formule 1 tandis que Shwartzman a déjà effectué quelques séances d'essais libres pour le compte de Ferrari et appartient bien sûr à la Ferrari Driver Academy.

Chez Mercedes, contrairement à la concurrence, on opte pour un seul pilote de réserve. La nouvelle recrue Mick Schumacher, ancien pilote Haas, est le seul remplaçant potentiel de Lewis Hamilton et George Russell. Schumacher espère pouvoir rester dans la lumière grâce à ce poste et revenir sur la grille en tant que titulaire dès 2024.

Alpine

Chez Alpine, Jack Doohan sera le pilote de réserve pour 2023, en plus de son rôle de titulaire en Formule 2. Doohan sera donc le premier remplaçant d'Esteban Ocon ou de Pierre Gasly en cas de pépin. Doohan avait lui aussi roulé dans l'Alpine en 2022 et confirme tout le bien que l'équipe d'Enstone pense de lui.

Chez McLaren, le pilote IndyCar Alex Palou remplira le rôle de pilote de réserve. Lando Norris et Oscar Piastri sont les deux titulaires mais si quelque chose leur arrive, Palou sera le premier à prendre le relais. Il avait lui aussi pris part à des essais libres pour le compte de McLaren l'an dernier. Mick Schumacher, pilote de réserve Mercedes, a également été confirmé comme autre pilote de réserve.

Aston Martin

Aston Martin adopte cette année l'approche de Ferrari : un pilote expérimenté et un talent brut. Stoffel Vandoorne, champion de Formule E en 2022, sera le candidat idéal pour remplacer Fernando Alonso ou Lance Stroll en cas de besoin. Le champion de Formule 2 Felipe Drugovic a également été recruté comme pilote de réserve. Il y a de fortes chances qu'il soit autorisé à disputer l'une ou l'autre séance d'essais libres en tant que nouvelle recrue.

Chez Alfa Romeo, on retrouve aussi un visage familier comme pilote de réserve : Théo Pourchaire. Le talentueux Français est le remplaçant potentiel de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu pour le compte d'Alfa Romeo, en plus de son titulariat en F2. L'année dernière, il a également parcouru quelques kilomètres dans la voiture 2022, et cela pourrait se reproduire en 2023. Il sera aussi le candidat idéal pour remplacer Zhou si Alfa Romeo le juge nécessaire en fin de saison. Le Chinois est en effet en fin de contrat.

AlphaTauri

Pour AlphaTauri, c'est assez simple : l'équipe utilise généralement les pilotes issus du pool Red Bull. Et il y en a pas mal. L'année dernière, c'est Lawson qui a été autorisé à rouler lors de séances d'essais libres. Pour l'instant, Hauger et Maloney ont toutes leurs chances d'être désignés si Nyck de Vries ou Yuki Tsunoda ne pouvaient pas prendre le volant. Officiellement, comme chaque année ici, rien n'a été renseigné.

Haas

L'année dernière, c'était Pietro Fittipaldi, en association avec Antonio Giovinazzi, qui remplissait le rôle de pilote de réserve chez Haas. Ce sera encore le cas cette année, comme l'équipe l'a déjà confirmé. Le Brésilien est désormais expérimenté dans ce rôle et agira en tant que remplaçant potentiel de Kevin Magnussen et Nico Hulkenberg en 2023.

La seule équipe qui n'a pas communiqué au sujet de son pilote de réserve est Williams. En 2022, Logan Sargeant et Jack Aitken remplissaient ce rôle mais le premier est désormais titulaire tandis que le second a quitté le giron. Jamie Chadwick pourrait être candidate, à moins que Williams lorgne du côté de ses tout jeunes pilotes... ou du pool Mercedes avec Schumacher.