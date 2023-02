Technique : les différences clés entre la Mercedes W14 et son prédécesseur

Thibaud Comparot

Samedi 18 Février 2023 11:52

Après une saison 2022 très décevante, Mercedes cherche à rebondir et à se rapprocher de Red Bull et Ferrari avec la W14.

L'équipe huit fois championne du monde a présenté son nouveau bolide il y a de cela de quelques jours avec le retour de la livrée noire, mais également avec quelques changements notables sur le plan aérodynamique.

Pontons / pas pontons ?

Les pontons de la Mercedes W14 continuent de suivre le concept "zéropods", mais il y a eu des ajustements. Alors que l'équipe basée à Brixton et Brackley continue de croire en son concept, la position des entrées a changé et est beaucoup plus haute qu'auparavant.

Cela conduira à des changements de dynamiques que Lewis Hamilton et George Russell ressentiront certainement, et il sera intéressant de voir quelle différence cela aura sur la performance.

Cependant, Toto Wolff a déclaré que le concept "zeropods" n'est pas nécessairement viable pour la suite de la saison... Nous pourrons donc voir leur philosophie s'adapter lorsque des évolutions seront apportées en cours de saison.

Ils sont déjà différents de ce que nous avons vu en 2022. Les pontons de la W14 sont toujours minces mais disposent maintenant d'une petite "rampe" sur le dessus. En conséquence, l'air devrait traverser les pontons beaucoup plus longtemps que sur la W13.

Nez et ailerons

Au premier regard, le changement le plus notable par rapport à son prédécesseur, la W13, est la conception générale du nez et de l'aileron avant. Un nez beaucoup plus court a été adopté, tandis que l'aileron est beaucoup plus triangulaire et fait penser à celui de la Ferrari.

Cet aileron est également moins étendu : les flaps aux extrémités sont bien plus proches du nez et cela aura un grand impact sur le comportement de la voiture en virage. Le gain pourrait être important.

Fond plat et carrosserie

Les autres changements apportés par Mercedes incluent une nouvelle position pour les entrées de refroidissement sur les côtés de la voiture, une légère modification de la conception des ailerons de requin et une évolution importante du plancher sous la carrosserie dans le but de maximiser l'effet de sol.

En conclusion

Si rien n'est totalement validé avant le début des essais hivernaux de Bahreïn ce 23 février, Mercedes estime avoir travaillé sur toutes les faiblesses qui l'handicapaient l'an dernier.

À priori, plus question de devoir expérimenter des réglages : Hamilton et Russell pourront pousser leur bolide à la limite dès l'entame de la saison. Reste à valider cela la semaine prochaine.