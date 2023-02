VIDÉO : Le shakedown d'Alonso et Aston Martin à Silverstone

Thibaud Comparot

Samedi 18 Février 2023 08:38

Aston Martin a effectué à son tour son tournage promotionnel.

Les équipes enchaînent leurs shakedowns à quelques jours des essais de Bahreïn et c'était ce vendredi au tour de Fernando Alonso et de Lance Stroll de prendre la piste non loin de leur usine, à Silverstone.

Les deux pilotes Aston Martin y ont roulé un peu moins de 100 km, soit la distance autorisée dans le cadre de ce déverminage officiellement nommé tournage promotionnel.