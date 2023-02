Alpine pense avoir l'un des meilleurs duos de pilotes de la grille

Thibaud Comparot

Vendredi 17 Février 2023 20:58

Laurent Rossi, PDG d'Alpine, pense qu'Esteban Ocon et Pierre Gasly forment l'un des meilleurs binômes de pilotes en 2023.

Pierre Gasly a rejoint l'équipe après avoir passé la majeure partie des cinq années chez AlphaTauri, remportant une victoire sensationnelle à Monza en 2020, après un bref passage chez Red Bull Racing.

Rossi est convaincu que l'association peut fonctionner

"Notre duo de pilotes est certainement un sujet brûlant. Pour moi, c'est un duo intéressant, l'un des plus forts de la grille, qui mélange le talent naturel avec l'expérience et l'ambition", a déclaré Rossi, le PDG de l'équipe française.

Alpine confirme un accord avec Andretti-CadillacLire plus

"Esteban fait partie de l'équipe depuis plusieurs années et a toujours été constant et fiable. Pierre, quant à lui, entame un nouveau chapitre de sa carrière et ce sera une opportunité fantastique pour eux deux de travailler ensemble pour faire avancer l'équipe."

Rossi pense que le travail d'équipe sera essentiel pour qu'Alpine puisse conserver sa quatrième place au championnat des constructeurs,

"Le travail d'équipe sera la clé de notre succès et j'attends un grand niveau d'engagement, de maturité et de solidarité de la part de tous les membres de l'équipe afin d'atteindre nos objectifs."

Les deux pilotes ont grandi en Normandie en tant qu'amis d'enfance et ont gravi les échelons du karting et des niveaux juniors en même temps, donc être maintenant coéquipiers est un honneur pour Ocon, qui s'est exprimé lors du lancement de l'A523 d'Alpine.

"Nous nous connaissons depuis que nous avons 6 ans. Je passais en revue les souvenirs, il n'y a pas si longtemps. Ça va être super spécial et j'espère que nous pourrons écrire une grande histoire ensemble."

Gasly est impatient de se mettre derrière le volant lors des essais de pré-saison à Sakhir le 23 février prochain et savoure l'opportunité de faire ses preuves au sein d'une nouvelle équipe.

"Je suis très excité. Je dois encore m'habituer à mon nouvel environnement, mais je suis très excité de commencer mon nouveau projet", a déclaré le Français.

Marko soutient Horner au sujet de sa position sur Andretti-CadillacLire plus

"Après avoir vu les progrès qu'ils ont fait l'année dernière, je suis impatient de voir jusqu'où nous pouvons aller cette saison".

"Esteban est un pilote très rapide et talentueux et a beaucoup à apporter à l'équipe, et je suis excité à l'idée de pousser l'équipe dans la bonne direction et nous serons une équipe très forte", a conclu l'ancien pilote AlphaTauri.