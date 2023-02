Alpine confirme un accord avec Andretti-Cadillac

Emmanuel Rolland

Vendredi 17 Février 2023 21:50

Alpine a confirmé qu'elle fournirait un moteur à l'écurie Andretti-Cadillac si l'équipe américaine parvenait à intégrer le plateau de la Formule 1.

En pleine négociations pour décrocher sa place au sein du plateau de F1 malgré les réticences de plusieurs équipes, Andretti Racing s'est récemment associé à Cadillac, la marque américaine faisant davantage figure de caution que de véritable partenaire technique.

L'an passé, Michael Andretti et son père Mario avaient déjà évoqué des discussions avec Renault/Alpine pour la fourniture d'un groupe motopropulseur. Un accord finalement confirmé jeudi par Laurent Rossi, le président d'Alpine, dans le cadre de la présentation de la nouvelle monoplace 2023 du constructeur français.

"Nous avons convenu que s'ils obtiennent leur licence pour courir en Formule 1, alors nous leur fournirons un groupe motopropulseur", a déclaré Rossi à Reuters lors du lancement de l'A523 à Londres.

"Mais c'est à eux de montrer qu'ils peuvent rejoindre la Formule 1 et pour cela ils doivent passer par les cerceaux, le processus en place où ils soumettent des demandes et ils montrent qu'ils apportent de la valeur au sport et aux équipes en général.

"C'est à eux de le prouver et aux autres de l'évaluer. S'ils se joignent à nous, nous serons heureux de le faire. S'ils ne le font pas, cela signifie que, dans l'ensemble, cela n'a pas fonctionné."

Au contraire de Ferrari, Mercedes ou Honda, Alpine ne fournit pas d'autres groupe motopropulseur à d'autres équipes : une situation qui ne dérange pas Laurent Rossi.

"C'est une bonne chose à avoir, ce n'est pas une nécessité", a-t-il expliqué. "Nous pourrions fournir une deuxième équipe parce que vous accumulez plus de données sur quatre voitures que sur deux.

"Mais c'est aussi un frein pour votre équipe, donc vous devez être complètement bien structuré. Nous ne pouvions pas le faire il y a deux ans"