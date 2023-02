Ricciardo se moque de lui-même après la promo de Drive to Survive

Thibaud Comparot

Daniel Ricciardo est l'une des personnes les plus populaires en Formule 1 et aura le droit à un épisode qui lui sera dédié dans la prochaine saison de Drive to Survive.

Les équipes aiment l'avoir dans leurs rangs, les pilotes aiment être son coéquipier et les fans aiment le regarder dans Drive to Survive.

Il n'est donc pas surprenant que le pilote australien soit le point central d'un épisode de la cinquième saison de Drive to Survive, qui documente la fin de son parcours avec McLaren.

Ricciardo est de retour chez Red Bull pour 2023 en tant que pilote de réserve, après avoir échoué à obtenir un siège pour cette saison, l'épisode sept de Drive to Survive saison cinq semble lui être entièrement dédié.

Le titre de l'épisode est "Nice Guys Finish Last" (les mecs sympas finissent derniers) et la vignette de l'épisode montre une photo de Ricciardo.

Cette information a été révélée sur le compte Instagram officiel de la F1, ce qui a poussé Ricciardo à plaisanter : "Au moins, je suis un bon gars 😄".

Ricciardo sur la touche en 2023

Ricciardo passera cette année en tant que troisième pilote de Red Bull et pourrait être amené à intervenir si l'un des deux pilotes de l'écurie, Max Verstappen ou Sergio Perez, n'est pas en mesure de courir.

Il passera également l'année à travailler pour aider à améliorer la voiture et pourrait être utilisé pendant la saison pour tester les nouveaux pneus de Pirelli.

"J'ai vraiment envie d'essayer, juste pour rester en forme pour la course, pour que le corps ne soit pas complètement sous le choc des G", a-t-il admis.

"Mais aussi, s'il y avait un test demain, je suis toujours bon, je suis toujours heureux d'avoir un peu plus de temps libre."

"Au fur et à mesure que l'année avance, je lèverai les mains, mais je n'ai pas encore l'écume à la bouche. Je suis toujours heureux d'aborder 2023 en douceur", a conclu l'ancien pilote McLaren.