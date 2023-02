Noir carbone, la nouvelle tendance en F1 ?

Thibaud Comparot

Vendredi 17 Février 2023 16:51

Pour la saison 2023 de Formule 1, il faut, de toute évidence, reconnaître que la tendance en matière de livrée est celle du noir carbone.

Alpine a clos la saison des présentations en 2023. La grille est maintenant complète, l'A523 devenant la 10e écurie de la grille. Si le bleu Alpine et le rose BWT sont toujours présents, le noir du carbone a pris de l'ampleur.

La tendance est la même sur le reste de la grille : Alfa Romeo a remplacé le blanc par le noir, Haas est désormais majoritairement noir sur le côté, et il en va de même chez Ferrari et Williams.

La nouvelle F1 de Mercedes, quant à elle, est un mélange de peinture noir mat légère et de carbone brut - et pour une très bonne raison, puisque les analyses prévoient que le gain de poids pourrait atteindre 5 kg.

Le directeur technique d'Alpine, Matt Harman, a toutefois démenti qu'il puisse s'agir d'une manœuvre désespérée de la part des équipes pour se conformer à la règle de poids minimum de 798 kg imposée par la F1.

"Nous pouvons même jouer un peu avec le lest pour optimiser l'équilibre", a-t-il déclaré, laissant entendre à Auto Motor und Sport qu'Alpine est bien en dessous de la limite.

Andrea Stella, le patron de McLaren, est d'accord pour dire que les équipes sont en fait moins désespérées de passer sous la limite de poids que l'année dernière.

"Nous avons en fait la capacité de mettre plus d'orange sur la voiture", a-t-il déclaré.

"Honnêtement, je pense que toutes les équipes auront fait des progrès en matière de poids et nous devrions en entendre moins parler en cette deuxième année de réglementation."

Cependant, comme l'a suggéré ci-dessus Harman, faire rouler une voiture aussi légère que possible ouvre plus de flexibilité aux équipes pour gérer stratégiquement le lest.

"Tout le monde dans le garage préférait le noir de toute façon", a déclaré Lewis Hamilton en riant.

"Le strict minimum comme ça montre que nous sommes tous sur la performance plutôt que sur l'apparence. Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle elle va", a ajouté le septuple champion du monde.

Les médias italiens estiment également que Ferrari est maintenant facilement sous la limite des 798 kilos - mais il y a maintenant une autre voiture rouge et noire sur la grille de 2023, l'Alfa Romeo.

"Cette voiture sera difficile à distinguer à la télévision ou sur la piste par temps couvert", a déclaré Martin Brundle, ancien pilote de F1 et aujourd'hui présentateur britannique.