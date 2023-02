Wolff attaque la FIA : Tout le monde doit pouvoir "dire ce qu'il pense"

Thibaud Comparot

Vendredi 17 Février 2023 15:49

Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, a insisté sur le fait que tout le monde devait avoir la possibilité de "dire ce qu'il pense", alors que les critiques se poursuivent sur les tentatives de la FIA de museler les pilotes.

Les changements apportés au Code sportif international obligeront les pilotes à demander un accord écrit préalable avant de prendre des positions politiques pendant les week-ends de course en Formule 1.

Hamilton présente un nouveau design de casque au look "démentiel" pour 2023Lire plus

Cette mesure a été accueillie avec désapprobation par l'ensemble du plateau, Lewis Hamilton, sept fois champion du monde chez Mercedes, insistant sur le fait que rien ne l'empêchera de dire ce qu'il pense.

Au sujet de la répression, Wolff a déclaré : "Nous devons donner l'opportunité à tout le monde de dire ce qu'il pense tout en étant respectueux les uns des autres."

Wolff reste prudent sur les changements de la FIA

Après une série de controverses de la FIA au cours des derniers mois, le président Mohammed Ben Sulayem a cédé le contrôle de la F1 à Nikolas Tombazis, une décision qui, selon l'instance dirigeante, était prévue de longue date.

À propos de ce changement, Wolff a expliqué : "Mohammed a mis en place une nouvelle organisation très large avec un nouveau PDG, mais la Formule 1 a toujours été proche de son cœur, je suppose."

"Je pense que nous devons juste voir comment cela se passe au début de la saison", a conclu le directeur de la firme allemande.

Mercedes mise beaucoup sur la W14

La firme à l'étoile a levé le voile, ce jeudi, sur la dernière-née de l'usine de Brackley. Présentée par Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher et Toto Wolff, Mercedes a décidé de revenir au noir. Il semblerait que l'écurie allemande souhaite opérer un virage à 180° en comparaison avec la W13.

Pour la première fois de la saison, Lewis Hamilton et George Russell ont pris les commandes de la W14 sur la piste de Silverstone. Après 100 kilomètres sous un temps bien anglais, les deux pilotes semblent satisfaits.

"C'est génial de pouvoir aller sur la piste avec la W14. Il faisait très froid et humide aujourd'hui, mais la voiture s'est bien comportée et nous avons fait tous les tours que nous avions prévus. Nous savons que le premier test n'aura pas lieu avant Bahreïn. Néanmoins, elle est très belle sur la piste et le ressenti est bon", a déclaré George Russell.

Alpine sera présente en F1 sur le "long terme" - Luca de MeoLire plus

Sentiment partagé pour son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton : "C'est génial d'avoir commencé avec la W14. C'est toujours un moment important pour tous ceux qui ont travaillé si dur à l'usine. Je suis extrêmement reconnaissant pour tout le travail qui a été fait. Cette journée s'est déroulée sans problème. Nous avons suivi un bon programme et fait de bonnes découvertes. Je me suis senti à l'aise dans la voiture et j'ai hâte d'aller à Bahreïn", a conclu le septuple champion du monde de Formule 1.