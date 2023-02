Alpine sera présente en F1 sur le "long terme" - Luca de Meo

Thibaud Comparot

Renault s'engage à poursuivre son engagement en Formule 1, malgré les critiques de Fernando Alonso, qui a déclaré qu'Alpine était "heureuse d'être quatrième" au classement général.

L'ancien double champion du monde de F1 avec Renault, Fernando Alonso, a fait le choix de quitter l'écurie au cours de l'hiver dernier pour rejoindre le projet Aston Martin qu'il qualifie de "plus ambitieux".

Cependant, Aston Martin n'a terminé que septième l'année dernière, tandis qu'Alpine était l'équipe la mieux placée derrière Red Bull, Ferrari et Mercedes, bien qu'à 342 points de la troisième place.

"L'écart avec la troisième place était important", a admis le patron de l'équipe, Otmar Szafnauer, alors que la Formule 1 d'Alpine pour la saison 2023, propriété de Renault, était dévoilée à Londres.

"Nous devons combler cet écart. Nous devons moins abandonner, marquer plus de points, espérer quelques podiums et nous rapprocher beaucoup plus de la troisième place qu'en 2022", a-t-il ajouté.

"Nous allons bientôt arriver là où nous voulons être, c'est-à-dire nous battre pour les championnats du monde".

Bien que le premier choix de l'équipe ait été Oscar Piastri, Alonso a finalement été remplacé par l'ancien pilote Red Bull, Pierre Gasly. Ce dernier complète désormais une équipe 100% française aux côtés d'Esteban Ocon.

"Nous sommes ici pour une longue période", a déclaré Luca de Meo, PDG de Renault, lors de la présentation de l'A523. "J'espère que nous nous rapprocherons du sommet."

"Si je regarde le tableau des points, l'écart avec le sommet est considérable. J'aimerais que nous puissions le réduire un peu."

"Si nous pouvions également célébrer quelques podiums, cela rendrait bien sûr les dimanches après-midi encore plus doux."

Pendant ce temps, Ocon, 26 ans, a révélé qu'il avait passé un hiver difficile, étant tombé "vraiment malade".

"J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour essayer de revenir à mon meilleur niveau de forme, et je l'ai fait", a-t-il déclaré.