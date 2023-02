Binotto - La Ferrari de 2023 "n'est pas ma voiture"

Thibaud Comparot

Vendredi 17 Février 2023 10:52

Mattia Binotto affirme qu'il ne s'attribuera pas les éventuels succès de la F1 2023 de Ferrari.

L'ingénieur italien d'origine suisse a été démis de ses fonctions de directeur de la Scuderia Ferrari après de nombreuses déconvenues en 2022. Alors que la firme de Maranello avait démarré la saison 2022 sur le chapeau de roue, les rêves de titre se sont rapidement envolés. Des erreurs de pilotages, de stratégie et enfin une bien mauvaise fiabilité ont permis à Red Bull de réaliser un fantastique doublé aux championnats pilotes et constructeurs.

Zinedine Zidane nommé ambassadeur Alpine F1Lire plus

L'ancien directeur italien n'a dirigé l'écurie de Maranello que pendant quatre saisons, avant cela, il avait occupé des postes d'ingénieur et de direction importants depuis l'ère pré-Michael Schumacher. Force est de constater que, sous sa direction, Ferrari a progressé, mais sans jamais remporter de titres mondiaux.

Présent au sein de l'écurie de Maranello depuis 1995, son absence a forcément été remarquée lorsque Ferrari a dévoilé et présenté sa F1 de 2023 en début de semaine. Il faut tout de même souligner que la SF-23 a été largement développée sous sa direction.

"En Formule 1, on ne parle pas de l'individu, mais du groupe complet", a insisté Binotto, 53 ans, lorsqu'on lui a demandé quelle était son implication dans la conception de la monoplace de 2023.

"C'est une voiture qui a été conçue l'année dernière, lorsque j'étais chez Ferrari, mais ce n'est pas ma voiture", a-t-il déclaré au Corriere dello Sport. "C'est la voiture de Ferrari."

"Pour gagner, vous devez toujours avoir la meilleure voiture. Le pilote fait la différence sur la piste pour les deux derniers dixièmes."

Hamilton - "Presque tout le monde" préfère la Mercedes noireLire plus

La saison prochaine, Ferrari, sous la direction de Frederic Vasseur, aura à cœur de se battre pour des titres mondiaux. Cependant, cette fois-ci, elle sera attendue au tournant. Ferrari va devoir flirter avec la perfection si elle souhaite concurrencer Sergio Perez et Max Verstappen au volant des Red Bull. Charles Leclerc et Carlos Sainz vont également devoir regarder dans leurs rétroviseurs, afin de contenir le retour en puissance des Mercedes de Russell et d'Hamilton.