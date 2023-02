Zinedine Zidane nommé ambassadeur Alpine F1

Thibaud Comparot

Vendredi 17 Février 2023 09:47

L’écurie Alpine de Formule 1 a dévoilé le nom de son prestigieux ambassadeur, à savoir le Champion du monde de football Zinedine Zidane.

Ce jeudi soir, Alpine présentait la toute nouvelle A523, qui sera la monoplace avec laquelle Esteban Ocon et Pierre Gasly défendront leurs chances pour la saison 2023 de Formule 1. La présentation, organisée en grande pompe du côté de Londres, a été l’occasion pour la marque de présenter un certain nombre d’acteurs en dehors de la discipline reine, et notamment du côté de sa filière junior.

Hamilton - "Presque tout le monde" préfère la Mercedes noireLire plus

Mais l’un d’entre eux retient particulièrement l’attention en la personne de leur nouvel ambassadeur de la marque, qui ne sera autre que Zinédine Zidane, l’ancien footballeur et entraîneur. Le palmarès de "Zizou" n’est plus à présenter mais l’ajout du Champion du monde 1998 de football et multiple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid en tant que coach à l’image d’Alpine est évidemment un gros coup médiatique, en plus de renforcer le concept d’équipe 100% française, bien qu’elle soit en partie basée en Grande-Bretagne.

"J'ai vu de grandes choses et je suis toujours aussi heureux de faire partie de l'équipe Alpine", a expliqué Zidane. "J'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent [Rossi, le PDG d’Alpine], Davide [Brivio] et l'équipe Alpine lors d'un Grand Prix et je pense que nous avons eu un bon échange et que nous avons tout partagé ensemble et je pense que Laurent avait un projet pour donner l'opportunité aux jeunes d'avoir leurs chances."

Gasly : "Un nouveau chapitre pour moi"Lire plus

Rossi s’est évidemment félicité de ce recrutement et de l’inspiration que pouvait porter un sportif comme Zidane. "Zinedine Zidane n’est pas uniquement un grand champion et une légende du sport, c’est un homme engagé qui a décidé d’utiliser son aura pour inspirer les jeunes et œuvrer en faveur de l’égalité des chances. Il est un exemple de ce que nous devons incarner, en tant qu’entreprise : ténacité, talent, méritocratie et engagement. C’est une grande fierté que Zinedine se joigne à Alpine pour faire bouger les lignes."