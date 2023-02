Gasly : "Un nouveau chapitre pour moi"

Emmanuel Rolland

Jeudi 16 Février 2023 22:17

Le pilote français s'est réjouit de démarrer une nouvelle aventure dans sa carrière, à l'occasion de la présentation de l'Alpine A523.

C'est donc ce jeudi que Pierre Gasly a fait ses débuts publics sous les couleurs d'Alpine. Le pilote français aborde ainsi une nouvelle vie en sport automobile, lui qui a évolué durant pas moins de neuf ans au sein du giron Red Bull.

Gasly a porté en effet les couleurs du sponsor autrichien depuis 2014 en Formule Renault 3.5, et a poursuivi dans la famille Red Bull en GP2, jusqu'à son accession à la Formule 1 en 2017 avec Toro Rosso.

Promu chez Red Bull en 2019 aux côtés de Max Verstappen, il a à nouveau été rétrogradé chez Toro Rosso au milieu de la même année, et à poursuivi durant encore trois saisons avec l'écurie de Faenza, rebaptisée Alpha Tauri en 2020.

C'est lors de cette même saison qu'il a pourtant décroché son premier (et à ce jour unique) succès en F1 lors du Grand Prix d'Italie.

Mais une nouvelle histoire débute puisque Pierre Gasly a choisi de rejoindre le clan Alpine pour 2023, où il fera équipe avec son compatriote Esteban Ocon.

"Un nouveau chapitre pour moi, je suis extrêmement motivé et j'ai hâte de prendre la piste", s'est réjouit Gasly lors de la présentation de l'A523.

"Je pense que après une saison fantastique et une belle évolution, l'objectif est de consolider notre position de quatrième force de manière encore plus dominante et de réduire l'écart sur le top 3. Nous allons essayer de développer [la voiture] autant que nous le pourrons."

"Je suis super excité, c'est un beau projet dans lequel je crois énormément", continue le pilote normand. "Et de ce que j'ai vu à l'usine à Enstone ou à Viry en France, il y a un potentiel énorme. Nous avons le potentiel, y compris le potentiel humain, maintenant il s'agit de nous mettre au travail et je suis sûr que les résultats vont suivre."