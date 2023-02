Alpine lève le voie sur sa nouvelle F1, l'A523

Thibaud Comparot

Alpine est la dernière équipe à avoir présenté sa nouvelle Formule 1 pour la saison 2023. L'A523 a été présentée jeudi soir à Londres en présence d'Estéban Ocon et de Pierre Gasly.

Alpine continue de courir avec une livrée bleue rappelant les heures glorieuses de la France en sport automobile et du rose de son sponsor BWT. Toutefois, l'équipe suit la récente tendance de laisser certaines parties de sa voiture en fibre de carbone à nues, afin de gagner du poids.

Les pilotes Esteban Ocon et le nouveau venu Pierre Gasly, transfuge d'AlphaTauri, ont présenté une voiture qui semble s'appuyer sur les points forts de sa devancière, l'A522.

Au cours de la saison dernière, Esteban Ocon et Fernando Alonso ont permis au constructeur français de réaliser une excellente année, détrônant McLaren pour prendre la quatrième place du championnat des constructeurs, loin derrière Red Bull, Ferrari et Mercedes.

À première vue, la A523 semble donc être une évolution plus qu'une révolution, s'appuyant sur les bases posées la saison dernière. En améliorant la fiabilité de sa monoplace, l'équipe d'Enstone vise à réduire l'écart avec les leaders en 2023. En effet, la firme française a fait le choix en 2022 de se concentrer sur la puissance du moteur Renault. Chose faite, les ingénieurs ont ensuite travaillé à renforcer la fiabilité de l'unité de puissance, un pari gagnant ?

Outre une partie latérale plus volumineuse sur le capot moteur, que l'on retrouve également sur la Mercedes W14, Alpine a remplacé son petit aileron par des lamelles de refroidissement sur la partie centrale du capot, ce qui constitue l'un des changements les plus frappants.

Ocon et Gasly espèrent que l'A523 sera plus fiable que la monoplace de 2022. Les deux pilotes tricolores ont eu un avant-goût de l'A523 lors d'un shakedown réalisé à Silverstone ce lundi, Ocon effectuant neuf tours avant que Gasly ne prenne le relais et effectue huit tours supplémentaires.

En 2023, Alpine aura pour objectif de conforter cette position de "meilleure écurie des autres", tout en essayant de réduire l'écart avec le top 3 de la grille. Il faudra aussi s'assurer de garder dans les rétroviseurs McLaren et Aston Martin qui, elles aussi, souhaitent devenir et redevenir des écuries de pointe en F1. Enfin, Alpine devra garder un œil sur ses deux pilotes qui, à coup sûr, auront à cœur de prendre la place de numéro 1.

L'Alpine A523 en images