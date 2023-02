Russell est "sûr" d’avoir une Mercedes plus performante en 2023

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Février 2023 19:45

George Russell s’est montré confiant quant aux progrès de Mercedes par rapport à la saison 2022.

Après avoir présenté la Mercedes W14, les discours des responsables et des pilotes ont été empreint d’une certaine prudence. L’écurie allemande avait abordé la saison précédente avec l’envie d’en découdre dans la foulée de l’épisode d’Abu Dhabi 2021 et clairement, le ton est bien plus tempéré avant 2023.

Mais dans cette ambiance prudente, George Russel dénote un peu et affiche un optimiste certain. "La principale chose que nous voulons, c'est vraiment plus de constance et une voiture plus prévisible", a d’abord expliqué le vainqueur du GP de Sao Paulo 2022. "Je pense que l'équilibre le moins souhaitable, c'est probablement celui de la W13. De ce que j'ai vu sur le simulateur et de notre travail, je ne vois pas de raison pour que ça ne soit pas mieux. Mais encore une fois, nous ne savons pas dans quelle mesure [c'est mieux]."

Puis, au moment d’évoquer la compétitivité par rapport au duo redoutable composé de Red Bull et de Ferrari, il assure : "Nous sommes vraiment sûrs que certaines améliorations vont rendre la voiture plus rapide. Elle va être plus légère que l'an dernier. C'est du temps au tour net. On le sait. Nous avons travaillé vraiment bien et dur sur la réduction de la traînée, car nous avons vu combien nous perdions sur Red Bull, surtout l'an dernier. Nous pensons avoir accompli cela, alors nous devrions être plus rapides en ligne droite également. Ces choses-là, c'est de la performance garantie."

"Mais dès que l'on freine à l'approche d'un virage et qu'on passe le virage, il faut que l'appui aéro commence à fonctionner. Nous n'avons encore aucune certitude sur la manière dont cela va se passer. En fin de compte, nous ne savons pas ce que cela va donner par rapport à Red Bull et à Ferrari principalement."