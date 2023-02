La Formule E va avoir sa version de Fast and Furious

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Février 2023 16:24

Un projet de film va mettre à l'honneur la Formule E en racontant l'histoire d'une jeune pilote prête à tout pour retrouver sa place sur la grille du championnat tout électrique, révèle Variety.

Radar Pictures et 8th Gear Entertainment se sont associés pour produire le thriller Breakneck, un long-métrage réalisé en partenariat avec la Formule E, qui devrait être tourné à Londres à partir du mois de juillet. Radar Pictures a été fondé par Ted Field, ancien pilote qui a participé quatre fois aux 24 Heures du Mans et a remporté l'édition 1979 des 24 Heures de Daytona.

"Breakneck raconte l'histoire d'une pilote qui, malgré son enfance d'orpheline, gravit les échelons de la Formule E avant que son premier E-Prix ne se termine terriblement mal, si bien qu'elle est contrainte de quitter le championnat", narre Variety. "Afin de joindre les deux bouts, elle utilise son talent au volant en tant que complice d'un gang à Miami, se remémorant encore son passage en Formule E."

"Elle abandonne presque ses rêves, mais un milliardaire britannique lui donne l'opportunité de retourner en Formule E, à une condition : elle doit rassembler des millions de dollars elle-même afin d'obtenir un baquet. Prête à prendre des risques et ingénieuse, aidée par ses cinq frères, elle établit un plan pour voler une voiture inestimable au milliardaire lui-même afin de réaliser ses rêves en sport auto."

Ce n'est pas la première fois qu'un film est consacré à la Formule E. En 2019, le documentaire And We Go Green produit par Leonardo DiCaprio avait permis une immersion dans le championnat tout électrique. Sa diffusion avait toutefois une échelle relativement confidentielle, et le timing avait été critiqué : le film était consacré à la saison 2017-18 mais n'est sorti qu'un an après la fin de cette campagne, la monoplace Gen1 donnant alors une impression d'anachronisme par rapport à la Gen2 du moment.