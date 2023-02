La première bande annonce du documentaire sur la rivalité Pironi-Villeneuve

Emmanuel Rolland

Jeudi 16 Février 2023 14:32

Une histoire tragique qui fait l'objet d'un documentaire, dont la bande annonce a été dévoilée.

Didier Pironi et Gilles Villeneuve étaient équipiers chez Ferrari depuis 1981, une collaboration amicale dans un premier temps entre deux hommes au caractère bien trempé, qui a abouti à un clash douloureux, et à la mort tragique de Gilles Villeneuve lors des essais du Grand Prix de Belgique le 8 mai 1982.

Leclerc impressionné par l’adaptation de Vasseur chez FerrariLire plus

Pilier de la Scuderia Ferrari depuis 1977, le Québécois Gilles Villeneuve a rapidement conquis le cœur des tifosi, mais également d'Enzo Ferrari, par son caractère entier et son courage, voire sa témérité, en piste.

Vainqueur de son premier Grand Prix chez les rouges en 1978, chez lui à Montreal, Villeneuve est devenu de fait le pilote numéro un de la Scuderia lorsque Jody Scheckter, sacré champion du monde en 1979, tirait sa révérence fin 1980. A la place du Sud-Africain, le Français Didier Pironi débarquait à Maranello après s'être illustré chez Tyrrell, puis Ligier les années précédentes.

Pironi connaissait cependant une première année compliquée sous ses nouvelles couleurs, enregistrant un nombre important d'abandons, alors que Villeneuve décrochait deux victoires à Monaco et en Espagne.

En 1982, sous fond de polémique (déjà) entre la FIA et une partie des équipes réunies sous le giron de la FOM, l'amitié entre les deux pilotes Ferrari allait éclater lors du Grand Prix de San Marin à Imola, où la moitié du plateau avait décidé de boycotter l'événement.

Esseulés après les abandons successifs des Renault d'Alain Prost et René Arnoux, Villeneuve et Pironi se sont alors livrés un duel pour la victoire devant les tifosi.

En tête, Villeneuve interprétait une consigne de Ferrari – qui demandait aux deux pilotes de ralentir -, comme une injonction à figer les positions. Ce que Pironi n'interprétait pas de la même façon, le Parisien surprenant son équipier à quelques tours de l'arrivée.

Pironi décrochait ainsi sa première victoire chez Ferrari, dans la polémique, devant un Villeneuve livide de rage.

Double tragédie

Un clash qui allait connaître une fin tragique puisque, dans sa volonté d'aller chercher la pole position au Grand Prix suivant à Zolder (Belgique), Villeneuve trouvait la mort lorsque sa Ferrari décollait sur la March de Jochen Mass.

Esseulé, Didier Pironi semblait en route vers son premier tire mondial, mais était lui aussi victime d'un accident en essais à Hockenheim, qui le blessait grièvement aux jambes, mettant fin à sa carrière en F1. Keke Rosberg (Williams) allait être sacré, et Pironi allait trouver la mort en 1987 dans un accident de course de bateau off-shore.

Voici la nouvelle F1 de Ferrari, la SF-23Lire plus

Les producteurs d'un documentaire relatant cette histoire, "Villeneuve Pironi : Racing's Untold Tragedy", ont publié la bande-annonce officielle, alors que le film sera présenté en avant-première lors du Festival du film de Galsgow, en Ecosse, le mois prochain.

"Villeneuve Pironi : Racing's Untold Tragedy" est produit par Sky Studios et Noah Media Group film, et fait apparaître des témoins illustres comme Jacques Villeneuve, fils de Gilles Villeneuve et champion du monde 1997, mais aussi sa mère Joann, ainsi que Catherine Goux, ancienne compagnie de Didier Pironi, mais aussi Alain Prost et Jackie Stewart.

Le documentaire sera disponible à la mi-mars, dans un premier temps sur Sky Documentaries.