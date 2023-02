Mick Schumacher intéresse déjà des équipes en vue de la saison 2024

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Février 2023 13:34

Les équipes de Formule 1 sont déjà intéressées par la signature de Mick Schumacher en vue de son retour sur la grille en 2024.

Après deux saisons mitigées avec Haas, le fils de la légende de la F1, Michael Schumacher, âgé de 23 ans, a dû se contenter cette année d'un rôle de réserviste chez Mercedes. Il sera également pilote de réserve pour McLaren, motorisée par Mercedes.

Alonso tacle Alpine - "Ils se satisfaisaient d'une quatrième place "Lire plus

" Ce n'est peut-être pas le poste que je voulais ", a déclaré l'Allemand à Auto Bild, "mais c'est une autre façon de s'améliorer en tant que pilote de course."

Cependant, il espère que son temps sur le banc de réserve sera de courte durée.

"Mon objectif est de rester en Formule 1", a déclaré Schumacher. "Il n'y a aucune garantie bien sûr, mais je suis dans une position confortable où je pense que je peux tirer profit de l'année. Je suis sûr qu'il y aura des opportunités."

"Certaines personnes ont déjà exprimé un intérêt pendant l'hiver", a-t-il révélé. "Donc, il y a quelque chose. Nous verrons au cours des prochaines semaines et des prochains mois quand les discussions commenceront."

Schumacher insiste sur le fait qu'il restera entièrement concentré sur la Formule 1 cette année, excluant toute course sérieuse dans d'autres catégories.

"Le calendrier est intense, mais je ferai quelques courses de karting ici et là, ce qui est probablement la chose la plus proche de la Formule 1", a-t-il déclaré.

"J'ai conduit une Formule 3 cet hiver et j'essaie de piloter autant de voitures que possible. Je suis plus en forme que jamais et je veux rester affûté."

Il espère également avoir la chance de piloter la Mercedes de cette année.

"C'est ce qu'on espère", a déclaré Schumacher à Sky Deutschland. "Nous devons encore voir si et quand ce sera le cas."

"Mais ce serait bien sûr, très bon pour l'équipe d'avoir une comparaison avec le travail sur le simulateur", a-t-il ajouté.

Quant à son prochain transfert pour 2024, Schumacher a promis de "continuer à discuter avec tout le monde".

Brown ouvre la porte à un retour du moteur Honda dans la McLarenLire plus

"Je suis très heureux chez Mercedes, mais mon objectif est de courir à nouveau en Formule 1. Nous devrons voir comment l'année se déroule et quelles sont les opportunités."

"Je vais aborder chaque week-end de course comme si j'étais réellement assis dans la voiture", a-t-il déclaré au journal Bild.