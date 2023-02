Brown ouvre la porte à un retour du moteur Honda dans la McLaren

Thibaud Comparot

Zak Brown, PDG de McLaren, garde la porte ouverte quant à l'identité du prochain fournisseur de moteurs de l'écurie.

Actuellement, l'équipe basée à Woking utilise un moteur Mercedes dans le cadre d'un contrat qui court jusqu'à la fin de la période de réglementation actuelle, soit jusqu'en 2025.

On parle également de retrouvailles entre McLaren et Honda, le constructeur japonais restant en Formule 1 jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles règles en 2026. De son côté, Red Bull quitte définitivement Honda et s'engage dans une nouvelle collaboration avec Ford.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Brown, le PDG de McLaren, a récemment visité les nouvelles installations de Red Bull Powertrains.

"Nous sommes très heureux avec Mercedes", insiste-t-il. "Nous avons encore le temps de décider ce que nous voulons faire pour 2026 et au-delà".

Audi est un autre nouveau motoriste qui a l'intention de courir en 2026, en collaboration avec Sauber.

"Je pense que c'est une bonne chose pour la Formule 1 qu'il y ait autant de grandes marques qui veuillent venir", a déclaré Brown. "Cela montre clairement la croissance de ce sport."

"C'est définitivement quelque chose dont Andrea (Stella) et moi discutons. Mais nous ne sommes pas pressés et nous sommes heureux avec Mercedes, donc nous verrons comment cela se passe l'année prochaine avant de prendre une décision."

McLaren utilise des moteurs Mercedes depuis la saison 2021. Avant cela, l'écurie britannique a utilisé pendant trois saisons des moteurs Renault. Il faut remonter à la saison 2017 pour voir une McLaren rouler avec un moteur Honda. La collaboration entre les deux entités s'était étalée de 2015 à 2017, sans grands succès.