Le nouveau composé Pirelli introduit dès les premières courses de 2023

Le nouveau composé C1 du manufacturier italien sera proposé aux équipes dès le premier Grand Prix de la saison 2023 à Bahreïn.

Le nouveau composé "dur" de Pirelli (C1) fera partie des trois alternatives de pneumatiques proposées aux équipes du championnat du monde de Formule 1 dès l'ouverture de la saison 2023 à Bahreïn, en même temps que le composé C2 (medium) et C3 (tendre).

Mercedes est revenue à la livrée noire pour une raison bien préciseLire plus

L'ancien composé C1 de Pirelli, utilisé encore l'an passé, demeurera au catalogue du fabricant de pneumatiques, mais sous la dénomination C0. On rappellera que Pirelli dispose également de composé extra-tendres C4 et C5 qui pourront être mis à disposition des concurrents lors des Grands Prix suivants.

Pirelli a d'ailleurs également annoncé les composés qui seront proposés pour les deux courses suivantes avec, pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit urbain de Jeddah une offre C2 (dur), C3 (medium) et C4 (tendre).

Le même choix sera proposé aux équipes pour le troisième Grand Prix de la saison à Melbourne, en Australie.

Six composés constitueront ainsi le catalogue Pirelli, contre cinq l'an passé.

"Nous avons décidé d'homologuer pour l'année prochaine six composés, pas cinq", avait déclaré le patron de Pirelli F1, Mario Isola, à la fin de la saison dernière.

Tyre choices for the first three races of the 2023 #F1 season have been revealed! 👀 #Fit4F1



🇧🇭 #BahrainGP tyre selection: pic.twitter.com/iZQB3B2XQL