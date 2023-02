Leclerc impressionné par l’adaptation de Vasseur chez Ferrari

Thibaud Comparot

Alors qu’il n’a que quelques semaines à la tête de l’écurie Ferrari, Frédéric Vasseur a déjà impressionné Charles Leclerc dans sa façon de composer avec son nouvel environnement.

Après une saison 2022 qui avait très bien débuté pour la Scuderia Ferrari, la seconde partie de campagne a été marquée par une lente déliquescence qui a vu des errements stratégiques, des problèmes de fiabilité, des erreurs de pilotage et une mauvaise gestion des pneus en course réduire à néant ses chances de titre pendant que Red Bull et Max Verstappen s’échappaient inéluctablement.

En dépit des nets progrès par rapport aux saisons précédentes et au bon virage pris dans le cadre de la révolution technique, Mattia Binotto n’a pas réussi à suffisamment convaincre et a dû quitter son poste de responsable de l’écurie pour être remplacé par celui qui était alors son homologue chez Alfa Romeo, le Français Frédéric Vasseur. Officiellement arrivé à la tête de la Scuderia au début du mois de janvier, le fondateur de ART Grand Prix a dû rapidement prendre ses marques et hériter d’un projet qu’il n’a pas contribué à lancer, celui de la Ferrari SF-23.

Mais pour Charles Leclerc, celui qui fut son patron lors de son arrivée en F1 en 2018 chez Sauber a déjà tout à fait pris le pli de ses responsabilités à la tête de la structure la plus prestigieuse et scrutée du paddock : "J'ai été très impressionné par la façon dont il s'est intégré dans l'équipe. Ferrari, c'est très différent de ce à quoi on est habitué auparavant. Ferrari c'est immense. Et une fois arrivé ici, dès les premiers jours, il a très bien compris le fonctionnement de Ferrari."

Directif mais également attentif à l’ambiance de travail, voilà comment le Monégasque décrit jusqu’ici la façon dont Vasseur impose son style : "Il est très clair dans ce qu'il veut et il est extrêmement bon pour mettre les gens dans le bon état d'esprit et dans la bonne ambiance pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est très important. C'est donc ce qu'il apporte à Ferrari et je suis sûr que ce sera une bonne chose."