Russell tacle une règle "stupide" de la FIA

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Février 2023 08:29

Le pilote Mercedes George Russell a qualifié les nouvelles restrictions de la FIA concernant les déclarations politiques des pilotes de "totalement inutiles" et de "stupides".

Cette nouvelle règle, ajoutée au Code Sportif International fin 2022, exige que les pilotes fassent approuver à l'avance par la FIA toute déclaration politique ou personnelle. Plusieurs concurrents ont exprimé leur mécontentement à ce sujet, bien que le PDG de la F1, Stefano Domenicali, ait insisté sur le fait que cette limitation n'était peut-être pas aussi draconienne que certains le craignaient et que la FIA publierait une clarification.

Ralf Schumacher explique pourquoi il est sûr d'un retour rapide de Mick en F1Lire plus

"Je ne sais pas trop pourquoi la FIA a adopté une telle position", a déclaré Russell en marge de la présentation de la nouvelle Mercedes W14. "Je pense que c'est totalement inutile, et dans notre sport et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. "

"Naturellement, nous cherchons à obtenir des éclaircissements, et je suis convaincu que cela sera résolu. Et j'aimerais penser qu'il s'agit d'une sorte de malentendu. Je ne peux pas dire grand-chose de plus à ce sujet, pour être honnête."

"Il suffit de demander des éclaircissements, de voir où nous en serons. Mais nous n'allons pas limiter nos opinions ou nos pensées à cause d'une règle stupide. Nous sommes tous ici pour nous exprimer librement et partager nos opinions, quelles qu'elles soient."

Hamilton prévient la FIA - "Rien ne m'arrêtera"Lire plus

"Je suis sûr que la situation va être clarifiée [avant le GP de Bahreïn]", a-t-il ajouté. "Et j'espère et j'ai confiance qu'elle sera résolue avant la première course. Je ne peux pas imaginer qu'ils veuillent empêcher l'un d'entre nous d'exprimer ses opinions. Cela fait partie de la liberté d'expression, et nous avons le droit de partager nos opinions sur n'importe quelle plateforme. Je ne vois donc pas en quoi cela constitue un problème pour l'avenir. "