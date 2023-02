Hamilton prévient la FIA - "Rien ne m'arrêtera"

Thibaud Comparot

Lewis Hamilton a déclaré qu'il n'était "pas surpris" par la décision de la FIA de restreindre la liberté d'expression des pilotes de F1, mais a juré que "rien n'arrêtera" sa quête de changement.

Le septuple champion du monde de F1 a été au premier plan de la campagne de sensibilisation au sein du paddock lors des trois dernières saisons, poussant le sport à faire des changements.

Grâce à ses efforts, la F1 a introduit le mouvement WeRaceAsOne, né de l'agenouillement des pilotes en réponse à la mort de George Floyd.

La F1 a également introduit des opportunités éducatives, en offrant des bourses d'études en ingénierie à de jeunes adultes défavorisés et à des personnes issues de milieux défavorisés.

Hamilton a également contribué au lancement d'Ignite en partenariat avec Mercedes, parallèlement à sa propre initiative Mission 44 visant à promouvoir l'inclusion et la diversité dans les sports automobiles.

Mais les modifications apportées au Code sportif international obligent les pilotes à demander l'autorisation écrite préalable de la FIA avant d'organiser des manifestations politiques lors des week-ends de Grand Prix.

Réagissant à ces mesures après le lancement de la Mercedes W14, Hamilton a expliqué : "Je n'ai pas vraiment regardé les informations pendant l'hiver, mais j'en ai entendu parler."

"Cela ne me surprend pas, mais rien ne m'empêchera de parler des choses qui me passionnent et des problèmes qui se posent."

"Je pense que le sport a toujours la responsabilité de parler des choses et de sensibiliser les gens à des sujets importants lorsque nous voyageons dans tous ces endroits différents."

"Donc rien ne change".

Le soutien de la F1 est "incroyable"

La décision de la FIA de limiter la liberté d'expression des pilotes a été accueillie avec une désapprobation générale, tant sur la grille qu'en-dehors.

Le directeur général de la FIA, Stefano Domenicali, a apporté son soutien, insistant sur le fait que les pilotes ne seraient pas bâillonnés.

Mais la menace de sanctions demeure et Hamilton a déclaré : "Je pense qu'il serait stupide de dire que je voudrais obtenir des points de pénalité pour avoir parlé de certaines choses."

"Mais je vais continuer à dire ce que je pense, nous avons toujours cette tribune et il y a encore beaucoup de choses que nous devons aborder."

"Le soutien de Stefano a été incroyable et je pense que tous les pilotes ont été très alignés sur la liberté d'expression", a conclu le pilote anglais.