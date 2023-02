Vasseur prévoit "de petits ajustements" pour la stratégie chez Ferrari

Emmanuel Rolland

La Scuderia a perdu de nombreux points l'an passé en raison de ses errements stratégiques.

La Scuderia Ferrari a présenté sa nouvelle monoplace, la SF-23, lors d'un événement exceptionnel organisé en public mardi à Fiorano, et lors duquel la nouvelle monoplace italienne a immédiatement pris la piste sur la piste de Ferrari avec Charles Leclerc à son volant.

Cette présentation fut également l'occasion d'une première sortie publique pour Frédéric Vasseur, nommé nouveau directeur de la Scuderia en remplacement de Mattia Binotto.

Ce dernier avait été sous le feux des critiques l'an passé, après plusieurs erreurs notables de l'équipe Ferrari, notamment du point de vue stratégique.

Alors que Ferrari et Charles Leclerc avaient effectué un début de saison exceptionnel, diverses erreurs stratégiques, ajoutées à des problèmes techniques et, parfois, des erreurs des deux pilotes titulaires, ont vu l'équipe italienne être rapidement rejointe, puis dépassée au classement par Red Bull et Max Verstappen.

Au final, Ferrari a terminé deuxième, mais sa position a même été menacée par Mercedes en fin de saison.

Aujourd'hui, à quelques semaines du Grand Prix d'ouverture de la saison 2023, Frédéric Vasseur en a profité pour indiquer que des leçons ont été tirées des erreurs de l'an passé.

"Oui, nous allons faire de petits ajustements", a expliqué le dirigeant français à l'occasion de la présentation de la nouvelle SF-23.

"Mais, comme je l'ai déjà dit, ce vous voyez n'est que la partie visible de l'iceberg. Et quand on parle de stratégie, on parle de stratège et de stratégie."

"Ce n'est pas juste une personne qui appuie sur un bouton. Ce sont des logiciels, c'est l'équipe à l'usine, ce sont des procédés sur le muret des stands. C'est un contexte global, ce n'est pas qu'une personne."

De son côté, Laurent Mekies, directeur sportif de la Scuderia – et Français lui aussi -, a expliqué le travail effectué cet hiver.

"Nous avons appris certaines choses à nos dépens l'an dernier, alors nous avons évidemment tout analysé à 360°. Autrement dit, nous nous concentrons sur le fait de donner à notre personnel la meilleure plateforme pour s'exprimer.

"Nous avons revu nos procédés, nous avons revu la manière dont nous travaillons, afin d'assurer que chacun puisse s'exprimer au mieux individuellement et, bien sûr, collectivement."