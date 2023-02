L'Aston Martin AMR23 a pris la piste

La nouvelle arme de l'équipe Aston Martin a pris la piste pour un premier shakedown ce mercredi à Silverstone.

Septième du championnat constructeurs l'an passé, Aston Martin entend bien progresser dans la hiérarchie en 2023, pour sa quatrième saison sous son appellation actuelle.

L'équipe, basée à Silverstone, a présentée sa nouvelle monoplace, l'AMR23, ce lundi au sein de son usine. Deux jours plus tard, la nouvelle monoplace de la structure britannique a pris la piste sur le même circuit de Silverstone, où Fernando Alonso, arrivé cet hiver, et Lance Stroll, se relayeront à son volant durant la journée.

First time on track for the #AMR23. 💚 pic.twitter.com/YaUsRBKZkU