Hamilton : "J'ai encore l'intention de rester longtemps"

Emmanuel Rolland

Mercredi 15 Février 2023 14:46

Que ses rivaux se le disent : le pilote britannique n'a pas l'intention de raccrocher son casque de sitôt.

Après avoir dominé la Formule 1 durant sept ans (il a décroché six titres de champion du monde de 2014 à 2020), Lewis Hamilton avait déjà connu un premier coup d'arrêt en 2021, en perdant la bataille pour le titre face à Max Verstappen, dans des circonstances polémiques, lors du dernier tour du tout dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi.

La livrée noire est de retour avec la nouvelle Mercedes W14 !Lire plus

En 2022, le pilote britannique a enchaîné avec ce qui constitue à ce jour sa pire saison en Formule 1. Aux prises avec une W13 difficile à manœuvrer, le Britannique a connu une première partie de saison des plus compliquées, et a finalement terminé 6e du championnat sans avoir remporté de victoire, ce qui ne lui était pas arrivé depuis ses débuts en F1 en 2007.

Pourtant, loin de donner des signes de faiblesses, Lewis Hamilton a bien l'intention de retrouver les sommets en 2023, et affiche une motivation sans faille alors que Mercedes a dévoilé sa nouvelle monoplace pour la nouvelle saison, la W14, ce mercredi matin à Silverstone.

"Je suis [dans cette équipe] depuis longtemps], a commencé le Britannique, interrogé sur ce qui le motivait à l'aube de cette nouvelle campagne.

"Je ne sais pas, je pense que c'est l'énergie combinée de tous les individus de l'équipe."

"J'aime faire partie d'une équipe qui travaille vers un objectif commun."

"Je continue à aimer la course, cela ne changera jamais, cela fait partie de mon ADN et je crois toujours que je peux m'améliorer."

Ainsi, à l'instar de Fernando Alonso, qui s'apprête à aborder une nouvelle saison à 41 ans, Lewis Hamilton a l'intention de donner son maximum en Formule 1 pour quelques années encore.

"J'aime ce défi, l'élément mental et physique de celui-ci, de devoir simplement faire une plongée en profondeur et voir si vous pouvez extraire plus de performance de vous-même et des personnes qui vous entourent, de la voiture qui évolue constamment", a ajouté le Britannique.

"Ce n'est pas la même voiture chaque année, elle change constamment, il y a toujours de nouveaux outils, toujours un nouveau carnet de bord auquel il faut s'habituer et j'adore ça.

"Donc j'ai l'intention de rester un peu plus longtemps".