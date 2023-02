Âge des pilotes de F1: Alonso doyen, Piastri jeune loup

Thibaud Comparot

Mercredi 15 Février 2023 13:21

L'âge des pilotes sur la grille de départ de la F1 rajeunit-il de nos jours ?

Certes, ces dernières années, certains pilotes ont gravi les échelons plus rapidement que jamais, le champion actuel Max Verstappen étant le plus jeune à participer à un week-end de course à l'âge de 17 ans et trois jours.

Cela semble avoir plutôt bien fonctionné depuis pour lui et Red Bull.

Mais qu'en est-il du reste de la grille ? Des vétérans Lewis Hamilton et Fernando Alonso aux jeunes prétendants tels qu'Oscar Piastri et Logan Sargeant, quelle est la moyenne d'âge des pilotes actuels en F1 ?

Oscar Piastri – McLaren – 21 ans

Yuki Tsunoda – AlphaTauri – 22 ans

Logan Sargeant – Williams – 22 ans

Lando Norris – McLaren – 23 ans

Guanyu Zhou – Alfa Romeo – 23 ans

Lance Stroll – Aston Martin – 24 ans

Max Verstappen – Red Bull – 25 ans

Charles Leclerc – Ferrari – 25 ans

George Russell – Mercedes – 25 ans

Esteban Ocon – Alpine – 26 ans

Alexander Albon – Williams – 26 ans

Pierre Gasly – Alpine – 27 ans

Carlos Sainz – Ferrari – 28 ans

Nyck de Vries – AlphaTauri – 28 ans

Kevin Magnussen – Haas – 30 ans

Valtteri Bottas – Alfa Romeo – 33 ans

Sergio Perez – Red Bull – 33 ans

Nico Hülkenberg – Haas – 35 ans

Lewis Hamilton – Mercedes – 38 ans

Fernando Alonso – Aston Martin – 41 ans



Qui sont les pilotes les plus âgés et les plus jeunes sur la grille de départ en 2023 ?

Le pilote le plus âgé sur la grille de départ cette saison est Fernando Alonso, qui a 41 ans et entame sa première saison chez Aston Martin. La première saison d'Alonso dans ce sport remonte à 2001, ce qui signifie que sa carrière s'étend maintenant sur trois décennies distinctes.

Le plus jeune pilote est le nouveau venu chez McLaren, Oscar Piastri, qui n'a que 21 ans.

Quel sera l'âge moyen d'un pilote de F1 en 2023 ?

L'âge moyen d'un pilote sur la grille actuelle de la F1 est de 27,6 ans. Ce chiffre est tiré vers le haut par Hamilton et Alonso, les deux pilotes les plus âgés en 2023.

Le plus vieux champion du monde de F1 de tous les temps

Juan Manuel Fangio est sans conteste le pilote le plus âgé à avoir remporté le championnat de F1, à l'âge de 46 ans et 41 jours, lors de son triomphe en août 1957... De quoi faire rêver Fernando Alonso.

Le plus jeune champion du monde de F1

Bien que Verstappen l'ait frôlé, Vettel est le plus jeune, à 23 ans et 134 jours en 2010.

Le pilote le plus âgé à avoir gagné une course de F1

Luigi Fagioli était âgé de 53 ans et 22 jours lorsqu'il a remporté le Grand Prix de France en 1951.

Le plus jeune pilote à avoir gagné une course de F1

Max Verstappen n'avait que 18 ans, 7 mois et 15 jours, lorsqu'il a franchi en premier le drapeau à damier du Grand Prix d'Espagne 2016.