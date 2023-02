La livrée noire est de retour avec la nouvelle Mercedes W14 !

Après plusieurs saisons de domination, Mercedes est rentré dans le rang en 2022, avec une W13 difficile à manœuvrer pour ses pilotes Lewis Hamilton et George Russell, qui ont dû composer une bonne partie de la saison avec un phénomène persistant de rebond, qui les a empêcher d'aller chercher la performance.

Ce que Mercedes peut faire pour assurer sa renaissance de 2023Lire plus

Au final, il a fallu attendre l'avant-dernier Grand Prix, au Brésil, pour que Mercedes ne décroche une victoire, la seule de la saison, la première également pour George Russell. Quant à Lewis Hamilton, il a terminé l'année sans avoir décroché un seul succès, ce qui ne lui était jamais arrivé depuis ses débuts en F1 en 2007.

La saison 2022 avait également vu Mercedes revenir à une livrée classique grise "Flèche d'Argent", après avoir aligné durant les deux saisons précédentes une monoplace à la livrée noire.

Our W14. 🖤❤️ What do you think Team.. 💭 pic.twitter.com/zfs4lt3Nlp