Sainz salue une Scuderia Ferrari "courageuse" avec la SF-23

Thibaud Comparot

Mercredi 15 Février 2023 12:15

Carlos Sainz estime que Ferrari a été "courageuse" d'organiser une présentation publique de sa SF-23 lors de laquelle la voiture a effectué ses tout premiers tours de roue.

La Scuderia Ferrari a levé le voile sur sa SF-23 du côté de Fiorano ce mardi, dans le cadre d'un lancement ouvert aux médias et devant une tribune remplie de tifosi. Après une courte série d'interviews avec Carlos Sainz, Charles Leclerc et le nouveau directeur Frédéric Vasseur, l’équipe a fait faire à la toute nouvelle F1 ses premiers tours de roue, d’abord avec Leclerc au volant pour deux boucles avant de passer le relais à Sainz.

Même si ce shakedown a été très court (une quinzaine de kilomètres) et a dû être effectué avec des pneus Pirelli de démonstration, une telle initiative était tout de même risquée à mener en public, étant donné la possibilité de voir un problème de fiabilité survenir sur une monoplace qui n'en est qu'à ses débuts, comme cela arrive fréquemment.

Mais à l’heure où certaines présentées sont critiquées pour leurs longueurs ou parce qu’elles ne montrent pas les vraies F1 2023, le choix de Ferrari a de quoi détonner. "Honnêtement, je pense que c'était incroyable", a déclaré Sainz à propos de sa première expérience avec la SF-23. "Et je pense qu’aujourd'hui, je vais me permettre de féliciter un peu l'équipe et ce qu'ils ont organisé, parce que je crois que ça montre leur influence aujourd'hui."

"Je pense que la Formule 1 a besoin de ce type d'événements, de ce type de présentations où vous réunissez tous les médias, les fans, nos partenaires, les ingénieurs impliqués dans le projet, les mécaniciens qui ont travaillé sur la voiture au cours des deux derniers mois ; vous les réunissez tous et vous faites une véritable présentation avec la voiture qui roule. [Une présentation] où l'on voit la Formule 1 en marche, sans trop d'intimité, et où l'on profite de la nature de la F1."

"Et je pense que nous avons été courageux en tant qu'équipe de le faire parce que c'est le tout premier tour d'installation que nous avons fait avec cette voiture et ça peut toujours mal tourner. Mais nous avons pris le risque de faire quelque chose d'un peu différent et j'espère que vous avez apprécié - parce que moi, oui, et c'était une très bonne journée pour l'équipe, pour Ferrari et pour la F1."