Ce que Mercedes peut faire pour assurer sa renaissance de 2023

Thibaud Comparot

Mercredi 15 Février 2023 09:25

La saison 2022 de la F1 a vu Mercedes subir sa pire année depuis celle de 2011, terminant troisième du championnat des constructeurs avec une seule victoire à son actif.

Les Flèches d'argent se sont toujours montrées performantes au Brésil, et le doublé à Interlagos a été un rare moment de réussite dans une année qui a vu George Russell et Sir Lewis Hamilton terminer 4e et 6e au classement des pilotes.

Bien qu'elle ait terminé l'année en beauté, l'année 2022 a été émaillée de nombreux problèmes. La firme à l'étoile a dû se résoudre à terminer la saison derrière Red Bull et Ferrari.

Le concept "zero-sidepods" de Mercedes

Après avoir dominé l'ère du turbohybride en remportant huit titres consécutifs de constructeurs, la plus grande refonte de la réglementation depuis longtemps a pris Mercedes au dépourvu et sa méthodologie "zéro sidepod" n'a tout simplement pas donné les résultats escomptés.

Le directeur technique, Mike Elliott, a déjà fait part de sa "surprise" qu'aucune autre équipe n'ait trouvé la faille dans le nouveau règlement de la F1 permettant que le concept "zero-sidepod" soit utilisé.

Étant donné que Red Bull et Ferrari utilisent tous deux des sidepods sur leurs voitures, on pourrait s'attendre à ce que Mercedes envisage sérieusement de changer son approche, mais Elliott croit toujours que leur approche unique peut apporter le succès.

" Par le développement que nous avons fait pendant l'hiver 2021, les performances de la voiture étaient bonnes. Il était assez décourageant d'arriver aux essais hivernaux et de découvrir des problèmes majeurs avec la voiture", a déclaré Elliott dans le bilan officiel de la saison 2022 de Mercedes.

" Cela fait longtemps que nous n'avions pas commencé la saison avec un problème que nous n'avions pas prévu, mais ce qui m'a plu, c'est la réaction de l'équipe face à cela. Je suis satisfait de la façon dont nous nous sommes serré les coudes et des avancées que nous avons réalisées. Ce n'est que dans les moments difficiles que nous apprenons à quel point nous sommes une bonne équipe. Quand nous sommes arrivés à Austin, nous avons fini par nous mettre dans une bonne position, qui est encourageante pour l'avenir."

La fiabilité est la clé

Mercedes n'a subi qu'un seul abandon dû à une défaillance mécanique sur l'ensemble de la saison dernière - Lewis Hamilton dans les derniers tours de piste à Abu Dhabi - ce qui est bien meilleur que ses rivaux.

Red Bull a subi cinq DNF la saison dernière, dont deux en lever de rideau à Bahreïn et l'abandon prématuré de Sergio Perez, trois courses de suite plus tard dans la campagne. Ferrari a eu des problèmes de fiabilité à tel point qu'elle a dû réduire les performances de son moteur pour parvenir à franchir le drapeau à damier à plusieurs reprises.

C'est un domaine dans lequel l'équipe de Brackley doit chercher à faire des progrès. Hwyel Thomas, directeur général HPP de Mercedes, a été conforté par l'amélioration des performances de l'unité de puissance à la fin de 2022, et s'attend à ce que cela continue en 2023.

" Ce qui a été passionnant cette saison, c'est de voir comment nous pouvions développer le moteur, même si le matériel est figé, pour obtenir plus de performances ", a déclaré Thomas.

"Ce qui devient de plus en plus clair, c'est le lien entre l'unité de puissance et le châssis. Vous ne pouvez pas les développer séparément maintenant. Surtout dans la seconde moitié de la saison, c'est là que les gains sont apparus. C'est excellent pour l'avenir aussi."

Des performances impressionnantes à Barcelone, en Hongrie et au Brésil - pour n'en citer que quelques-unes - ont permis à l'équipe de monter sur 17 podiums, montrant que la W13 avait un vrai rythme brut lorsqu'elle fonctionnait dans ses " bons jours ". Si Mercedes a trouvé un moyen de trouver ce réglage parfait de manière constante pendant l'intersaison, alors la W14 pourrait avoir un réel potentiel pour être un challenger en 2023. Des rumeurs indiquent déjà qu'il n'y a pas eu de signes de "marsouinage" tout au long du développement de la monoplace.

Il y a beaucoup de variables et d'incertitudes, mais, comme l'a dit un jour Niki Lauda, on apprend beaucoup plus de l'échec que du succès.