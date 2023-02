EN DIRECT - Découvrez la nouvelle Mercedes

Thibaud Comparot

Mercredi 15 Février 2023 08:25

Mercedes sera l'avant-dernière équipe à lever le rideau sur sa nouvelle monoplace. L'écurie allemande veut frapper un grand coup avec la W14, après une saison décevante de sa W13.

Une année importante se profile à l'horizon pour Mercedes. L'équipe a proposé un design innovant en F1 avec la W13 de 2022. L'idée était de créer moins de traînée grâce à des montants latéraux extrêmement étroits. Sur le papier, l'idée était peut-être bien conçue, mais en pratique, l'octuple champion du monde des constructeurs a rencontré quelques problèmes.

George Russell a bien réussi à décrocher une pole position et une victoire en 2022, mais dans l'ensemble, on peut tout de même parler d'une année décevante pour les Flèches d'argent.

En effet, Mercedes a chuté de son trône en 2022, échouant en fin de saison à la troisième place du classement des constructeurs. La firme à l'étoile a terminé juste derrière Ferrari, mais et très loin de Red Bull. Enfin, aucun pilote Mercedes n'a réussi à intégrer le top 3 du classement des pilotes. George Russell a terminé la saison avec la quatrième place au général, derrière Sergio Perez. De son côté, Lewis Hamilton a terminé à la sixième position du championnat, derrière Carlos Sainz.

Mercedes lance la W14

Forte des leçons apprises en 2022, l'écurie de Brackley s'est mise au travail pendant les vacances d'hiver. Toto Wolff devra se passer de James Vowles, qui est parti chez Williams, en tant que nouveau patron de l'équipe. George Russell prendra à nouveau place aux côtés de Lewis Hamilton cette saison. Le septuple champion du monde de F1 aura également à cœur de se rattraper et de battre son jeune coéquipier.

Mick Schumacher fait office de nouveau venu cette année et l'Allemand a trouvé un point de chute en F1 après avoir été remercié par Haas. Le jeune allemand jouera principalement un rôle en coulisses et si Hamilton ou Russell ne peuvent pas participer à une course il pourra les remplacer. À noter que Mick Schumacher est également pilote de réserve pour McLaren.

La W14 de Mercedes sera présentée à 10h15. L'événement peut être suivi sur la chaîne YouTube de Mercedes, ainsi que sur GPFans.com.

VIDEO - Découvrez la nouvelle Mercedes