Alonso révèle ce qu'il peut apprendre de Stroll

Thibaud Comparot

Mercredi 15 Février 2023 11:20

Fernando Alonso est convaincu que ses débuts chez Aston Martin l'obligeront à apprendre de Lance Stroll.

Certains pourraient se demander ce que le double champion du monde a à apprendre du jeune homme de 24 ans. Mais Fernando Alonso est convaincu que Stroll, qui entame sa cinquième saison avec l'équipe, aura beaucoup à lui apprendre.

Fernando Alonso pense qu'il y a des similitudes dans sa situation actuelle avec son retour en Formule 1 après deux ans passés à courir dans d'autres catégories.

"L'expérience qu'il a dans l'équipe sera très importante pour moi lors des premières courses", a déclaré l'Espagnol. "Je me souviens qu'en 2021, lorsque je suis revenu en F1, lors des quatre ou cinq premières courses, j'ai eu beaucoup de mal à sentir les pneus avant, le volant et d'autres choses du genre."

"Je prévois de devoir de nouveau faire face à ce processus, car il s'agit d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle direction assistée, d'une nouvelle philosophie de course - et je vais devoir regarder de très près ce que fait Lance et ce que je peux en tirer. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant pour l'équipe parce que nous allons nous enrichir des deux côtés du garage et essayer d'aller plus vite, chacun de son côté."

Alonso a signé un contrat de plusieurs années avec Aston Martin, il ne fait donc aucun doute qu'il s'est investi dans le projet sur le long terme et qu'il a déjà mis la main à la pâte.

"Nous avons passé un peu de temps ici à l'usine au simulateur", a déclaré Alonso. "Nous avons beaucoup travaillé dans le simulateur, nous deux, mais aussi nos pilotes d'essai. Stoffel et Felipe. Nous avons développé quelques éléments parallèlement aux souffleries du simulateur."

"Nous sentons tous les deux que c'est une saison importante pour Aston Martin, pour Lance aussi, il est dans l'équipe depuis quelques années déjà et je pense qu'il est temps d'élever le niveau pour nous deux et d'aider l'équipe."

Suite à la présentation de la voiture lors du lancement en début de semaine, l'AMR23 doit courir pour la première fois à Silverstone ce mercredi.