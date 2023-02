Thibaud Comparot

Mardi 14 Février 2023 19:14

Max Verstappen, pilote Red Bull et double champion du monde en titre peut-il déjà être considéré comme l'un des plus grands pilotes que la F1 ait connu ?

Max Verstappen est souvent comparé par les fans et les analystes dans le aux plus grands pilotes de l'histoire. Les noms de Michael Schumacher et d'Ayrton Senna sont régulièrement mentionnés, cependant, Verstappen ne veut pas en entendre parler.

Norris réagit à un départ "surprise" de McLarenLire plus

La trêve hivernale touche lentement, mais sûrement à sa fin, le double champion du monde en titre peut donc commencer à se préparer pour une nouvelle quête au titre mondial. S'il réussit cette année, il remportera consécutivement son troisième championnat de Formule 1. À cet égard, il rejoindra alors une liste de pilotes de renom qui ont également remporté trois titres d'affilé. On pense à Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Juan Manuel Fangio et, bien sûr, Lewis Hamilton.

Verstappen et les grands noms de la F1

Il est demandé au champion du monde en titre, comment il voit ces comparaisons.

"Je ne pense pas tant que ça a ma place parmi les meilleurs pilotes de tous les temps en matière de championnats. Je veux juste faire mon travail. Bien sûr, je sais que j'ai un contrat jusqu'en 2028, donc je veux juste essayer de gagner plus avec cette équipe. Plus de courses et peut-être plus de championnats", déclare-t-il à The Mirror.

Russell : "Je suis sûr que nous pouvons apprendre de Schumacher"Lire plus

En outre, le Néerlandais, qui a les pieds sur terre, ne se soucie guère des statistiques. "Je n'ai jamais été un type qui aime les statistiques. Je veux surtout sortir d'un week-end de course et pouvoir me dire que j'ai tout donné et tout obtenu. Alors je suis heureux. De même, lorsque j'arrêterai de courir, je veux pouvoir regarder mes années en Formule 1 et me demander si j'en ai tiré le maximum. Si je peux alors répondre oui, alors je serai heureux."