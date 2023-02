Norris réagit à un départ "surprise" de McLaren

Thibaud Comparot

Mardi 14 Février 2023 18:22

Lando Norris a reconnu que le départ d'Andreas Seidl de McLaren au cours de l'hiver a été une "surprise", mais il a insisté sur le fait que ce départ n'a pas entamé sa confiance dans l'équipe.

McLaren est en train de se reconstruire pour redevenir un leader de la F1, avec des travaux d'infrastructure à Woking qui sont sur le point d'être achevés.

Une fois le projet lancé, Norris a signé un contrat à long terme l'année dernière, portant le partenariat jusqu'à la fin de 2025.

Alors que l'équipe se prépare à se battre de nouveau en milieu de peloton au cours de la saison à venir, les podiums n'étant qu'une possibilité, la probabilité que Norris remporte sa première victoire en carrière semble bien lointaine.

Le départ de Seidl pour remplacer Fred Vasseur, désormais directeur de l'équipe Ferrari, aurait pu susciter des interrogations quant à la voie suivie par McLaren. L'ancien directeur de course, Andrea Stella, a été promu en interne pour combler le vide.

Interrogé par GPFans lors du lancement de la MCL60 pour savoir si son état d'esprit a été bouleversé par le départ de Seidl, Norris a répondu : "Pas de perte de confiance, car son successeur est quelqu'un qui, je pense, est tout à fait capable d'accomplir la même chose."

"Peut-être un état d'esprit différent, une façon différente d'aborder les choses, mais quelqu'un, parmi les gens que je connais, nul n'est mieux placé, pour être son successeur et reprendre le rôle qu'Andreas avait."

"Je pense qu'Andreas a fait un très bon travail, avec ce que vous voyez maintenant, comment est McLaren et les changements de ces dernières années, la structure, l'atmosphère, Andreas a joué un très grand rôle."

"Il a été directeur d'équipe dans de nombreuses grandes équipes et des équipes prospères."

"Il a joué un rôle et ce sont de grandes responsabilités pour Andrea, mais en même temps, j'ai pleinement confiance en ce qu'il est capable de faire et il peut aussi apporter une perspective différente."

Stella s'est rapidement installée chez McLaren

Au sujet de la nomination de Stella, Norris a ajouté : "C'est un gars qui était ingénieur, donc il voit et comprend évidemment les choses d'un point de vue de la compétition."

" Au vu de ce qu'il a fait, il n'est pas dans cette position depuis longtemps, mais il a fait un très bon travail en boostant l'équipe, en s'assurant que le moral était bon, surtout si tôt dans la saison, en donnant un plan très clair et concis pour combattre nos problèmes et nos faiblesses et nous améliorer dans tous ces domaines."

"D'après les échos que j'ai eus à l'usine, il s'est installé très rapidement et les gens sont très heureux de son travail et des retours qu'il a donnés."

"Je ne manque pas de confiance, je suis très heureux de la façon dont les choses se passent. Ce fut un peu une surprise à l'époque, mais je souhaite le meilleur à Andreas", a conclu le pilote McLaren.