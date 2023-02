Alonso révèle ce qui rend le défi Aston Martin différent de tous les autres

Thibaud Comparot

Fernando Alonso est sur le point d'entamer sa 21e saison en tant que pilote de F1, à 41 ans, mais cette campagne semble différente de toutes celles qui l'ont précédée.

L'Espagnol a rejoint Aston Martin, une équipe qui cherche à devenir un prétendant au championnat à l'avenir, avec l'objectif de remporter à nouveau des GP.

Le président exécutif de l'écurie, Lawrence Stroll, père de Lance, a levé 250 millions de livres sterling pour financer l'agrandissement de l'usine de l'équipe, prouvant ainsi qu'elle a les moyens d'être audacieuse quand il le faut.

Puis, en juillet dernier, l'équipe a reçu plus de 650 millions de livres d'investissement de la part du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite - propriétaire de la plus grande compagnie pétrolière du monde et principal sponsor Aramco - qui a acheté une grande partie de l'équipe dans ce que le multimillionnaire canadien a appelé "un événement qui change la donne pour Aston Martin qui s'aligne sur nos plans stratégiques et prend en compte notre croissance à long terme".

Depuis lors, Alonso a remplacé Sebastian Vettel en tant que pilote vedette de l'équipe et il est clair que le natif d'Oviedo est stimulé par ce défi, peut-être le dernier, de sa carrière bien remplie.

"J'ai l'impression que tout le monde est à 100 % ! Il n'y a personne dans l'équipe qui soit à 90, vous savez, nous sommes tous prêts et cela semble différent de [mes] expériences précédentes", a déclaré le double champion du monde lors du lancement de l'AMR23 ce lundi.

"C'est différent. J'ai l'impression que l'équipe est en train de passer par un processus pour devenir une grande équipe dans un futur proche. Je pense que d'après les noms précédents dans l'équipe et des choses comme ça, maintenant [c'est] la troisième année d'Aston Martin et je pense que vous sentez ce progrès dans l'équipe."

Alonso souligne le fait qu'une nouvelle usine et qu'une nouvelle soufflerie se profilent à l'horizon, les embauches du directeur technique Dan Fallows et de son adjoint, Eric Blandin, témoignent de l'ambition de l'équipe d'aller de l'avant.

"Il y a plus de gens dans l'usine, de nouvelles personnes qui sont arrivées l'année dernière. Dan (Fallows), Eric (Blandin). Je pense qu'il y a cette nouvelle énergie dans l'équipe, une nouvelle usine qui arrive, une nouvelle voiture, un nouveau pilote qui rejoint l'équipe. Il y a beaucoup de nouvelles choses, mais il y a de bonnes choses pour l'avenir", a-t-il déclaré à F1.com.

Même s'il est une nouvelle recrue pour cette saison, on sent déjà qu'Alonso a envie de faire partie des meubles avec sa nouvelle équipe et il n'a pas hésité à s'impliquer.

"Cela a été tout à fait étonnant pour être honnête", a-t-il déclaré. "Ces derniers mois, nous avons été en contact. Depuis janvier, je suis ici à l'usine. J'ai participé à des séances de simulation, rencontré de nouvelles personnes et visité les nouvelles installations qui seront bientôt prêtes."

"Écrire le prochain chapitre de l'histoire de la marque et faire partie de la famille Aston Martin me rend très fier."

Le passage chez Aston Martin peut-il clore la carrière d'Alonso ?

N'ayant pas remporté de titre mondial depuis ses victoires consécutives en 2005 et 2006, le feu intérieur semble brûler plus fort que jamais et si Aston Martin peut devenir compétitif, cela constituerait une conclusion appropriée à la carrière d'Alonso.

"Quoi que vous fassiez dans la vie, vous devez avoir cette compétitivité en vous - vous devez avoir cette faim d'être le meilleur," a déclaré Alonso...

"J'ai cette faim depuis que je suis enfant. J'essaie toujours de battre tout le monde dans tout ce que je fais. Qu'il s'agisse d'une course, d'un match de tennis, d'une partie de cartes ou autre, il s'agit de gagner. Il s'agit de tirer parti de ses forces et d'utiliser les faiblesses de son adversaire contre lui."

"C'est une opportunité très spéciale pour moi, avec cette équipe, à ce moment de ma carrière. Je me suis préparé physiquement et mentalement pour ce défi, et je vois ce projet comme un projet gagnant. Faire en sorte que ce temps soit le plus court possible, c'est mon plus grand défi - mais je suis prêt à le relever."