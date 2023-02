Webber a averti Piastri : "Ne pas sous-estimer la F1"

Thibaud Comparot

Oscar Piastri s'apprête à faire ses débuts en Formule 1, et son manager Mark Webber tient à ce qu'il ait conscience du défi qui se présente à lui.

Cette saison, Oscar Piastri fait partie des deux rookies présents sur la grille de départ en Formule 1, aux côtés de Nyck de Vries. Ayant quitté le giron d'Alpine dont il faisait partie depuis plusieurs années, Piastri a cédé aux sirènes de McLaren et va faire ses débuts dans la catégorie reine du sport automobile avec l'écurie de Woking.

Son compatriote Mark Webber, qui fait partie de son équipe de management, a connu le succès en F1 avec de nombreuses victoires en Grand Prix et est donc bien placé pour l'assister dans sa carrière. "Mark et Ann [Neal, épouse de Webber et également manager] m'ont donné beaucoup de conseils", confie Piastri à Motorsport.com. "En résumé, j'imagine qu'il s'agit de ne pas sous-estimer le défi de la F1. C'est évidemment une grande marche à monter par rapport à ce que j'ai piloté précédemment."

"Le simple fait d'être l'un des deux pilotes dans cette équipe de 700 ou 800 personnes, c'est une grande responsabilité. Je pense que c'est une petite différence. Mark, Andrea [Stella, directeur d'équipe] et Zak [Brown, PDG] m'ont rappelé la responsabilité que j'ai et l'impact que je peux avoir sur la motivation et la productivité de l'équipe."

"Je suis également en position de contribuer de manière cruciale au design de la voiture. Bien sûr, je ne vais pas construire des pièces moi-même, mais je suis content de pouvoir dire aux gens ce dont nous avons besoin sur la voiture et que l'équipe puisse fabriquer différentes pièces en conséquence."

Piastri déclare en tout cas sa reconnaissance envers Webber et Neal pour le soutien qu'ils lui ont apporté, "s'assurant que je me focalise vraiment sur l'essentiel de la F1". Il précise : "L'an dernier, ils m'ont guidé à travers tout ce qui s'est passé [entre Alpine et McLaren] et ont fait tout le travail en arrière-plan. Ils m'ont donc énormément aidé, et je suis vraiment reconnaissant de les avoir à mes côtés."