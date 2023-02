VIDEO - Leclerc en piste avec la SF-23 à Fiorano

Charles Leclerc a fait plaisir aux Tifosi avec un premier essai en direct de la nouvelle Sf-23 sur la piste de Fiorano.

Ferrari a lancé sa nouvelle F1 de 2023 devant une foule enthousiaste à Fiorano. Après avoir tiré à pile ou face, c'est le vice-champion du monde de la saison dernière, Charles Leclerc qui a eu l'honneur de l'essayer en premier.

Le roulage s'est déroulé sans encombre pour le Monégasque, qui discutait à la radio avec son coéquipier, Carlos Sainz, à la fin de l'essai.

"Comment est la voiture, tu l'aimes ?" a demandé Sainz.

Leclerc a répondu : "Elle est bien, je peux faire un autre tour ?"

Sainz a alors intimé au Monégasque de rentrer aux stands : " Non, non, Box Box, c'est à mon tour maintenant !"

