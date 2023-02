Voici la nouvelle F1 de Ferrari, la SF-23

Thibaud Comparot

Mardi 14 Février 2023 11:48

Ferrari a présenté sa nouvelle Formule 1, la SF-23. La firme italienne, ainsi que Carlos Sainz et Charles Leclerc, espèrent pouvoir se battre pour des titres mondiaux cette année.

Ce mardi, lors d'un événement à Maranello, Fred Vasseur ainsi que les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz ont dévoilé la monoplace de l'écurie italienne.

La SF-23 se base sur les progrès réalisés par l'équipe avec la F1-75 de 2022. Cette dernière avait remporté quatre courses et obtenu 12 pole positions lors du précédent exercice.

Les dix dernières monoplaces alignées par Ferrari en F1Lire plus

Toutefois, après avoir laissé Red Bull s'emparer des deux titres mondiaux en 2022, Ferrari a connu un hiver marqué par le changement.

Mattia Binotto a quitté son poste de directeur d'équipe avant Noël et a été remplacé par Vasseur, ancien directeur d'Alfa Romeo.

Ce dernier sait que la pression est forte et qu'il doit profiter de l'élan de l'équipe pour remporter de nouveaux succès avec le cheval cabré. Le français a été recruté afin de remettre de l'ordre au sein de la firme de Maranello. Il va devoir s'attaquer aux problèmes de stratégie rencontrés par Ferrari en 2022.

"Nous devons tout rassembler pour faire du bon travail, mais nous avons tout pour pouvoir gagner."

"Vous pouvez regarder les résultats des dernières décennies, la roue tourne toujours et c'est juste une question d'amélioration constante pour moi."

Alors que Ferrari espère que la nouvelle SF-23 réussira à faire briller les couleurs italiennes en F1, la fiabilité de son moteur sera l'une des priorités de l'équipe. En effet, Charles Leclerc a vu ses chances de titre partir en fumée à plusieurs reprises en 2022. On peut citer comme exemple le Grand Prix d'Azerbaïdjan et d'Espagne, où le moteur du Monégasque a rendu l'âme, alors que la voiture était en tête de la course.

Pour tenter de résoudre ses problèmes, Ferrari a dû diminuer la puissance de son unité de puissance pendant une grande partie du reste de la saison avant de pouvoir enfin libérer son plein potentiel lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi.

Un autre facteur clé que Ferrari cherchera à résoudre est de déterminer ce qui l'a poussé à faire plusieurs erreurs stratégiques clés au cours de la saison, et de s'assurer que cela ne se reproduira pas en 2023.

En image ; La nouvelle F1 de Ferrari, la SF-23