EN DIRECT - Découvrez la nouvelle Ferrari

Thibaud Comparot

Mardi 14 Février 2023 10:15

La Scuderia Ferrari dévoilera aujourd'hui sa Formule 1 pour la saison 2023. Tous les regards seront tournés vers la firme italienne qui rêve de titres mondiaux en 2023.

La formation emblématique de Maranello a connu une saison 2022 très frustrante où elle n'a pas réussi à convertir son rythme impressionnant lors des qualifications du samedi en victoires le dimanche. Une combinaison de problèmes de fiabilité, de maladresses stratégiques et d'erreurs de pilotage a conduit Ferrari à la deuxième place du championnat des constructeurs, loin derrière Red Bull et Max Verstappen. Charles Leclerc et Carlos Sainz ont terminé respectivement deuxième et cinquième du classement des pilotes.

Lancement de la SF23

Cette déconvenue de 2022 a entraîné la démission du patron de l'équipe, Mattia Binotto, dont le successeur a été trouvé en la personne de Fred Vasseur. Ferrari espère désormais qu'avec le Français aux commandes, une nouvelle ère pourra s'ouvrir en 2023. En effet, le dernier titre mondial remporté par la Scuderia Ferrari remonte à la saison 2008 (champion du monde des constructeurs). La SF23 sera présentée en direct à partir de 11 h 25, heure française. L'événement pourra être suivi en direct sur la chaîne YouTube de Ferrari et sur GPFans.com.

L'objectif de la SF23 sera de concurrencer les Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Perez, tout en gardant les Mercedes de Lewis Hamilton et de George Russell dans le rétroviseur. Depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs font état d'une hausse de la puissance du moteur de la monoplace rouge.

Si cette rumeur a par la suite été démentie par Frédéric Vasseur en personne, il faut tout de même s'attendre à ce que la firme de Maranello ait travaillé sur la fiabilité de son moteur. Avec une meilleure fiabilité en 2023, Ferrari devrait pouvoir utiliser son moteur à sa pleine capacité, de bons augures pour Charles Leclerc et Carlos Sainz.