La nouvelle Aston Martin est "différente à 95%" de sa devancière

Emmanuel Rolland

Mardi 14 Février 2023 13:32

Dan Fallows, le directeur technique d'Aston Martin, a évoqué l'évolution radicale dans la conception de l'AMR23, dévoilée ce lundi en Angleterre.

Si la livrée de l'Aston 2023 ne diffère que très peu de celle de 2022, les évolutions techniques sont notables sur la nouvelle monoplace de l'équipe de Silverstone, qui disputera la saison 2023.

Le changement le plus radical se situe au niveau des pontons, avec des courbes plus prononcées, et une ligne plongeant radicalement sur l'arrière de la voiture. Mais il ne s'agit-là qu'une des nombreuses évolutions apportées à l'AMR23, comme l'explique Dan Fallows, le directeur technique de l'équipe.

"Les pontons constituent l'une des plus grandes différences [par rapport à la voiture de l'an passé]", a-t-il déclaré. "Je pense qu'il y a des améliorations et des changements sur toute la voiture. Il y a évidemment beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir."

"Sous le capot, il y a des améliorations techniques assez substantielles sur de nombreux composants mécaniques ainsi que sur l'aérodynamique. Il y a évidemment beaucoup d'autres aspects de l'aérodynamique."

"Alors que les pontons sont une chose évidente d'un point de vue visuel, c'est l'un des domaines sur lesquels nous avons travaillé. Mais je pense que cela démontre (…) le genre d'approche assez agressive que nous avons adoptée pour le développement de cette voiture."

Fallows a poursuivi en insistant sur le fait que l'AMR23 constitue une évolution radicale de la monoplace de l'an passé.

"Environ 95% de la voiture est en fait complètement différente de l'AMR22", a-t-il continué.

"Nous sommes entrés cette année dans un ephase de développement, en essayant d'être audacieux, en essayant d'être agressifs et en essayant de tirer les leçons de l'année dernière."

Dan Fellows prévoit également que cette même AMR23 fasse l'objet de nombreuses évolutions out au long de l'année, et que la version qui s'alignera fin novembre soit encore bien différente que celle présentée ce lundi.